Tekne üreticisi yapay zekâlı projesi ile sektörde fark oluşturacak

Sirena Marine, küresel üretim hedeflerine paralel olarak bu anlayışla daha ileri teknoloji ve inovasyon içeren çözümler sunan Oracle Fusion Cloud Applications ERP Projesi’ni başlattı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin küresel tekne üreticisi Sirena Marine, yeni başlattığı doğuştan entegre yapay zekâya sahip, bulut üzerinden servis sağlayan Oracle Fusion ERP Projesi ile hayata geçireceği inovasyon ve ileri teknolojiye dayalı akıllı uygulamalarla; üretim, lojistik, siber güvenlik gibi birçok konuda sektöründe fark oluşturacak.

Oracle Fusion Cloud Applications ERP Projesi ile uygulanacak yeni sistem ile esneklik, yenilikçi iş süreçleri, hızlı karar alma gibi alanlarda verimlilik artırılırken Sirena Marine tesislerinde veri bütünlüğü iyileştirilerek hatalar ve tekrarları daha da azaltma imkanı sağlanacak. Veri odaklı analizler ile üretim tesislerinin kabiliyetleri arttırılacak.

YAPAY ZEKÂ İLE MÜKEMMEL ÜRETİM VE YÜKSEK MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Tüm mobil cihazlarla uyumlu olarak çalışabilen Fusion, doğuştan sahip olduğu yapay zekâ teknolojisiyle kendi kendine öğrenerek üretimde ve müşteri deneyiminde sürekli mükemmellik sunabiliyor. Yapay zeka ve derin öğrenme özellikli uygulamaları sayesinde; gelişmiş önyüzü sayesinde kullanıcı deneyimi ile daha fazla içgörü ve verimlilik sağlayabiliyor. Yapay zekâ destekli ileri üretim planlama yeteneği ile sunan yazılım sistemi, operasyonel olarak daha basit, daha hızlı ve daha iyi yollar sunabiliyor. Malzeme, zaman ve kapasite kısıtlamalarını tespit ediyor, talepleri önceliklendiriyor, kesintileri en aza indirmek için tedarik sistemini yönlendiriyor ve kaynakları en iyi şekilde kullanmak için üretim planlamalarına yardımcı oluyor.

Fusion, yenilikçi özellikleri, mobil çözümleri, raporlama yetenekleri ve kullanımı kolay arayüzü, her tür akıllı mobil cihazlarda çalışabilme özelliği, ürünleri yapay zeka ile depoya yerleştirme sayesinde ileri seviye depo yönetiminde gereksiz stok tutmanın önüne geçiyor, depo kullanımını en verimli hale getiriyor. Tüm bunları yaparken daha iyi çözüm önerileri sunabilmek için organizasyonun alışkanlıklarını da makine öğrenmesi yoluyla geliştirdiği algoritmalarla iyileştiriyor. Veri analitiği ve yapay zekâ destekli araçlarla müşteri tercihlerini anlama ve onlara daha iyi hizmet sunma yeteneğini geliştirerek müşteri memnuniyeti ve sadakatini de artırıyor.

Mart ayında başlatılan proje, Kepi Teknoloji A.Ş iş birliği ile gerçekleştiriliyor. 2024 yılı içinde tüm çalışmaların tamamlanarak, 1 Ocak 2025 itibariyle Sirena Marine genelinde tüm birimleri için hayatın Oracle Fusion Cloud ERP ortamına taşınması hedefleniyor