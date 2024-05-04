Son Dakika

ESTAB Meclisi dün toplandı

Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği Meclisi dün gerçekleştirildi

GÜNDEM 04.05.2024, 15:30
ESTAB Meclisi dün toplandı

Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği Meclisi dün gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Dün saat 14.00' da Keşan Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda olağan olarak toplanan meclis gündemdeki şu maddeleri görüşerek karara bağladı.

Açılış ve yoklamanın ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile toplantı başladı.

Tüm oylamalar gizli oyla yapıldı.

Birlik toplantısı en yaşlı üye Enver Yüksekdağ’ın başkanlığında ve en genç üyeler Işıl Irmak Erel ve Mertcan Özkaya’nın birlik katip üyelikleri ile gerçekleştirildi. Daha sonra göreve gelen üyelerin değişmesi ile toplantı devam etti.

2.madde de Birlik Başkanlığına iki yılık süre ile Keşen Belediye Başkanı  Mehmet Özcan seçildi.     

Özcan, en yaşlı üye olarak Enver Yüksekdağ’a meclis başkanlığı yapması nedeniyle teşekkür etti.

3.madde de Birlik Meclisi 1.Başkan Vekilliği’ne Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, 2. Başkan Vekilliğine de Çiğdem Çeliktuğ Öztürk iki yıllığına seçildi.

4.Madde de Birlik Katip Üyeliklerine asil üye olarak Işıl Irmak Erel ile Kemal Çelik, yedek üyeliklere de Fulya Akbulan Gürsu ve Cevdet Kurt iki yıllık süre ile seçildi.

5.madde de Birlik Encümen Üyeliklerine, Sezgin Gündoğdu, Hakan İnci, Ayhan Gülmez ve Çiğdem Çeliktuğ Öztürk bir yıllığına seçildi.

6.madde de Birlik Plan ve Bütçe Komisyonuna Özkan Güneç, Aladdin Öztürk ve Işıl Irmak Erel bir yıllık süre ile seçildi.

7.madde de Birlik Denetim Komisyonu Üyeliklerine Özkan Günenç, Sezgin Gündoğdu ve Çiğdem Çeliktuğ Öztürk bir yıllık süre ile seçildi.

 8.madde de Birliğin 2023 yılı Kesin Hesap Cetvelleri görüşüldü. ESTAB’ın gelir hesabı 1.386.201.64 TL, gider bütçesi de 672.926.68 TL olarak oybirliği ile kabul edildi.

9.madde de Birliğin 2023 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi sırasında Birlik Başkanı Mehmet Özcan, Meclis 1.Başkan Vekili Özkan Günenç’e yerini bıraktı. Daha sonra yapılan oylama ile ESTAB’ın 2023 yılı faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.

Oylamanın ardından Birlik Başkanı Mehmet Özcan, yeniden toplantıya gelerek Faaliyet Raporu’nun kabul edilmesinden dolayı birlik üyelerine teşekkür etti.

10.madde de Birliğin 2023 yılı Denetim Komisyonu Raporunun bilgi amaçlı meclise sunuldu.

11.madde de Birlik Başkanı’na, Birlik Meclis Üyeleri ve Encümen Üyelerinin huzur haklarının tespiti görüşüldü. Oturum başına birlik başkanı’na 3.804 TL, birlik meclis üyelerine 1.522 ve encümen üyelerine de 1.141 TL huzur hakkı ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

12.madde de ESTAB’da  görev yapan Kamu görevlilerine Sosyal Denge Tazminatı Ödenmesi, ödenecek miktarın belirlenmesi için yetkili memur sendikası ile görüşme yapması ve sosyal denge tazminatı sözleşme metni imzalanması için Birlik Başkanına 4688 sayılı kanun uyarınca yetki verilmesi konusunda birlik başkanı Mehmet Özcan’a yetki verilmesi de oy birliği ile kabul edildi.

Toplantının 13.maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümünde de  ESTAB’ın bundan böyle daha iyi hizmetler edeceğini belirten ESTAB Başkanı Mehmet Özcan toplantıya katılan tüm üyelere teşekkür etti.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 93
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 34 58
4. Beşiktaş 35 54
5. Başakşehir 34 52
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 34 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 34 48
10. Antalyaspor 34 45
11. A.Demirspor 35 44
12. Kayserispor 34 40
13. Ankaragücü 35 39
14. Samsunspor 34 39
15. Karagümrük 34 36
16. Konyaspor 34 36
17. Gaziantep FK 34 34
18. Hatayspor 34 33
19. Pendikspor 34 30
20. İstanbulspor 35 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 32 72
2. Göztepe 32 66
3. Sakaryaspor 32 57
4. Kocaelispor 32 55
5. Ahlatçı Çorum FK 32 55
6. Bodrumspor 32 53
7. Boluspor 32 50
8. Bandırmaspor 32 47
9. Gençlerbirliği 32 47
10. Erzurumspor 32 44
11. Keçiörengücü 32 39
12. Manisa FK 32 37
13. Ümraniye 32 37
14. Şanlıurfaspor 32 34
15. Tuzlaspor 32 34
16. Adanaspor 32 33
17. Altay 32 9
18. Giresunspor 32 7
Takımlar O P
1. Arsenal 36 83
2. M.City 34 79
3. Liverpool 35 75
4. Aston Villa 35 67
5. Tottenham 34 60
6. Newcastle 35 56
7. M. United 34 54
8. Chelsea 34 51
9. West Ham United 35 49
10. Bournemouth 36 48
11. Wolves 35 46
12. Fulham 36 44
13. Brighton 34 44
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 36 37
16. Brentford 36 36
17. Nottingham Forest 36 29
18. Luton Town 36 26
19. Burnley 36 24
20. Sheffield United 36 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 87
2. Barcelona 33 73
3. Girona 33 71
4. Atletico Madrid 33 64
5. Athletic Bilbao 34 61
6. Real Sociedad 34 54
7. Real Betis 33 49
8. Valencia 33 47
9. Villarreal 33 45
10. Getafe 34 43
11. Osasuna 33 39
12. Deportivo Alaves 33 38
13. Sevilla 33 38
14. Las Palmas 34 37
15. Rayo Vallecano 33 34
16. Mallorca 33 32
17. Celta Vigo 33 31
18. Cadiz 34 26
19. Granada 33 21
20. Almeria 33 14