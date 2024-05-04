Keşan'da trafik kazasında hasar tartışması
Keşan'da meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluşurken, motosikletli sürücü araç sahibinden masraflarının karşılanmasını talep etti Araç sahibi ise motosikletlinin kaza sonrası kendisine zorla para ödetmeye çalıştığını ve bu nedenle şikayetçi olduğunu beyan etti
Keşan'da meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluşurken, motosikletli sürücü araç sahibinden masraflarının karşılanmasını talep etti. Araç sahibi ise motosikletlinin kaza sonrası kendisine zorla para ödetmeye çalıştığını ve bu nedenle şikayetçi olduğunu beyan etti.
Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI
EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde geçtiğimiz salı akşam saatlerinde sıralarında, O.T. isimli şahıs, iş yerine ait araç ile seyir halindeyken bir motosikletin kendisine çarptığını bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerine bilgi veren O.T., kaza sonrası polis çağırmak istediğini ancak motosiklet sürücüsünün aralarında halletmek istediğini ve bu nedenle polisi aramadığını beyan etti.
O.T., daha sonra motosiklet sürücüsünün kaza sonrası motosikletinde meydana gelen masrafları kendisinin karşılamasını talep ettiğini ve bu durum karşısında şikayetçi olduğunu ifade etti.
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