Çocukların yüzü gülüyor anneler mutlu oluyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklarda fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirdiği oyuncak kütüphanesi ve eğitim merkezi çocukların yüzlerini güldürüyor. Oyuncak Kütüphanesinden faydalanan annelerden Rabia Erdoğmuş “Oyuncak kütüphanesi çocuklarımıza çok büyük katkı sağladı. Oyuncak kütüphanesinin çocuğuma katkısı olduğuna inanıyorum. Buradan çok memnunuz” dedi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisinde açılan Oyuncak Kütüphanesi çocukların uğrak yeri olmaya devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Kütüphanesi projesi ile her çocuğun oyuncağa ulaşabilmesini hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi oyuncak kütüphanesi dört bölümden oluşuyor. Oyuncak kütüphanesinde kütüphane mantığı ile çocukların oyuncakları belli bir süreliğine alıp oynadıktan sonra geri iade edebileceği birinci alan, birlikte eğitim ve etkinliklerin yapılacağı ikinci alan, psikolojik danışmanlık, oyun terapisi verilecek üçüncü alan, ihtiyaç sahibi ve depremzede çocuklara verilmek üzere bağışların kabul edildiği dördüncü alan bulunuyor.

Çocukların psikolojik, sosyal ve diğer alanlarda gelişimlerine katkıda bulunmak, her çocuğun her oyuncağa erişimini sağlamak, engelli bireyler içinse benlik kaygısı, baş etme becerileri kazandırmaya yönelik bir organizasyon olan Oyuncak Kütüphanesi Projesi yerel yönetimlerde bir ilk olma özelliğine sahip.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Kütüphanesinden faydalanan annelerden Rabia Erdoğmuş “Burada çocuklarım parmak boyama, sulu boya ve farkla değişik etkinlikler yapıyor. Oyuncak kütüphanesi çocuklarımıza çok büyük katkı sağladı. Çocuklar bir arada olunca öğrenmeleri daha kolay oluyor. 5-6 aydır buraya gelip gidiyoruz. Çocuğuma da katkısı olduğuna inanıyorum. Buradan çok memnunuz” dedi.