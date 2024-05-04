Ersin Gündoğdu Personel Limited Şirketi’in sendika işyeri temsilcisi oldu
Keşan Belediyesi Personel Limited Şirketi İşyeri sendika temsilcilik seçimi dün gerçekleştirildi
Keşan Belediyesi Personel Limited Şirketi İşyeri sendika temsilcilik seçimi dün gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI
EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi Personel Limited Şirketi İşyeri sendika temsilcilik seçiminde mavi liste Ferdi Engin ve Beyaz Liste Ersin Gündoğdu’nun iki liste ile yarıştığı seçimde Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan kongreyi ziyaret ederek, hayırlı uğurlu olmasını diledi.
Özcan yaptığı açıklamada “Keşan Belediyesi olarak, ilçemizi emekleri ile yücelten işçilerimizin her zaman yanında olacağız.” Dedi.
343 üyeden 333’ün katılımı ile gerçekleştirilen kongrede 3 geçersi oy sayılırken beyaz liste 181 oy alırken Ersin Gündoğdu seçimi kazanırken mavi liste ise Ferdi Engin 149 oyda kaldı.
Buna göre göreve seçilenler şöyle;
TEMSİLCİ (ASİL)
Ersin Gündoğdu
Raif Gülgün
Ertan Kara
TEMSİLCİ (YEDEK)
Erdoğan Sel
Gökhan Yekdeş
Eray Örüm
DİSİPLİN (ASİL)
Fehim Güloğlu
Enis Gider
DİSİPLİN (YEDEK)
Mustafa Taburcu
Savaş Bayraktar
Özgür Yalçın
HASAR TESPİT (ASİL)
Evren Tuna
Hasan Camgöz
HASAR TESPİT (YEDEK)
Mehmet Yılmaz
Mert Akalın
İZİN KURUL (ASİL)
Salim Çimen
Fatma Ceylan
İZİN KURULU (YEDEK)
Hüseyin Üren
Volkan Bozkurt
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|34
|93
|2. Fenerbahçe
|34
|89
|3. Trabzonspor
|34
|58
|4. Beşiktaş
|35
|54
|5. Başakşehir
|34
|52
|6. Alanyaspor
|35
|49
|7. Kasımpasa
|34
|49
|8. Rizespor
|35
|49
|9. Sivasspor
|34
|48
|10. Antalyaspor
|34
|45
|11. A.Demirspor
|35
|44
|12. Kayserispor
|34
|40
|13. Ankaragücü
|35
|39
|14. Samsunspor
|34
|39
|15. Karagümrük
|34
|36
|16. Konyaspor
|34
|36
|17. Gaziantep FK
|34
|34
|18. Hatayspor
|34
|33
|19. Pendikspor
|34
|30
|20. İstanbulspor
|35
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|32
|72
|2. Göztepe
|32
|66
|3. Sakaryaspor
|32
|57
|4. Kocaelispor
|32
|55
|5. Ahlatçı Çorum FK
|32
|55
|6. Bodrumspor
|32
|53
|7. Boluspor
|32
|50
|8. Bandırmaspor
|32
|47
|9. Gençlerbirliği
|32
|47
|10. Erzurumspor
|32
|44
|11. Keçiörengücü
|32
|39
|12. Manisa FK
|32
|37
|13. Ümraniye
|32
|37
|14. Şanlıurfaspor
|32
|34
|15. Tuzlaspor
|32
|34
|16. Adanaspor
|32
|33
|17. Altay
|32
|9
|18. Giresunspor
|32
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|36
|83
|2. M.City
|34
|79
|3. Liverpool
|35
|75
|4. Aston Villa
|35
|67
|5. Tottenham
|34
|60
|6. Newcastle
|35
|56
|7. M. United
|34
|54
|8. Chelsea
|34
|51
|9. West Ham United
|35
|49
|10. Bournemouth
|36
|48
|11. Wolves
|35
|46
|12. Fulham
|36
|44
|13. Brighton
|34
|44
|14. Crystal Palace
|35
|40
|15. Everton
|36
|37
|16. Brentford
|36
|36
|17. Nottingham Forest
|36
|29
|18. Luton Town
|36
|26
|19. Burnley
|36
|24
|20. Sheffield United
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|87
|2. Barcelona
|33
|73
|3. Girona
|33
|71
|4. Atletico Madrid
|33
|64
|5. Athletic Bilbao
|34
|61
|6. Real Sociedad
|34
|54
|7. Real Betis
|33
|49
|8. Valencia
|33
|47
|9. Villarreal
|33
|45
|10. Getafe
|34
|43
|11. Osasuna
|33
|39
|12. Deportivo Alaves
|33
|38
|13. Sevilla
|33
|38
|14. Las Palmas
|34
|37
|15. Rayo Vallecano
|33
|34
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Celta Vigo
|33
|31
|18. Cadiz
|34
|26
|19. Granada
|33
|21
|20. Almeria
|33
|14