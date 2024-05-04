Galatasaray Ekmas mağlubiyeti sonrası ilk 8 hedefini gerçekleştiremedikleri için üzgün olduklarını belirten TOFAŞ Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü Yalçın Küçüközkan, “Play-off’ta yer almayı çok istiyorduk. Sonuna kadar mücadelemizi versek de ilk 8’de yer alamadığımız üzgünüz” dedi.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. haftasında sahasında Galatasaray Ekmas’a uzatmada 102-107 mağlup olan TOFAŞ’ta yardımcı antrenörlerden Yalçın Küçüközkan karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Başantrenör Orhun Ene’nin iki teknik faul alarak oyundan ihraç edilmesi sonrası kalan sürede takımın baş antrenörlüğünü gerçekleştiren Küçüközkan şu ifadeleri kullandı; “Özellikle Avrupa kupası bittikten sonra lige konsantre olduk. Son maçlarımızı üst üste kazanarak play-off şansımızı son haftaya kadar taşımıştık. Bu hedefimize de çok yaklaşmamıza rağmen maalesef uzatmada kaybettik. Play-off’ta yer almayı çok istiyorduk. Austin Wiley’in sakatlığı sonrası Galatasaray Ekmas karşısında da ribauntlarda istediğimiz mücadeleyi ortaya koyamadık. Bu da maçın sonucuna doğrudan etki etti. Sonuna kadar mücadelemizi versek de istediğimiz ilk 8 hedefini gerçekleştiremediğimiz için üzgünüz. Play-off’a giren bütün takımlara başarılar diliyoruz.”