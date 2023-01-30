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THF ile Almanya Hentbol Federasyonu arasında iş birliği
SPOR 30.01.2023, 14:42
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) ile Almanya Hentbol Federasyonu (DHB) arasında kapsamlı iş birliği yürürlüğe girdi.İSTANBUL (İGFA) - THF Başkanı Uğur Kılıç’ın, Alman mevkidaşı Andreas Michelmann ile Stockholm’de yaptığı görüşme sonrasında resmen başlayan proje, Almanya’daki Türk çocuklarının hentbola kazandırılması, aynı zamanda antrenör eğitimi ile altyapı gelişimi alanlarında da iş birliği konularını kapsıyor.
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|21
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|Takımlar
|O
|P
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|50
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|31
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|21
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
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|20
|29
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|20
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|20
|21
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|20
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|18
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|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|47
|2. Real Madrid
|18
|42
|3. Real Sociedad
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