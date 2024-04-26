TFF İl Temsilcisi Karaca’dan Başkan Arı'ya teşekkür

Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Türkiye'nin farklı 6 İlinin takımlarının katıldığı U18 Türkiye şampiyonası 1. Kademe müsabakalarına ev sahipliği yapıyor.Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Ürgüp ilçe stadında oynanacak olan maçlara ilginin de yoğun olması bekleniyor. Bugün itibariyle başlayacak olan U18 Türkiye şampiyonası 1. Kademe müsabakaları hafta sonu oynanacak olan final maçı ile sona erecek. Bu önemli Şampiyona'ya bir katkıda Sporun ve sporcunun destekçisi olan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan geldi.

Şampiyonanın Nevşehir'de düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyduğunu aktaran Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı müsabakalara katılan takımlara Nevşehir yöresinin çeşitli ürünlerini ikram ederek Nevşehir adına önemli bir destek sağlamış oldu.

Bu nazik davranış konusunda bir açıklama yapan Nevşehir Futbol İl Temsilcisi Mehmet Tolga Karaca "Sayın Başkanımız Rasim Arı’ya yanımızda olmasından dolayı Nevşehir futbol marka değeri adına teşekkür etmek istiyorum. U18 Türkiye şampiyonası 1. Kademe müsabakalarına ev sahipliği yapıyoruz. Nevşehir Spor il Müdürlüğü, Nevşehir ASKF Başkanlığımız ve Ürgüp İlçe Spor Müdürlüğünüz en önemli paydaşlarımız. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve ilgili bütün paydaşlarımıza katkı ve desteklerinden ötürü şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.