Ticaret'ten 'Ürün Güvenliği Haftası'na özel yarışma
Ticaret Bakanlığı, Ürün Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında, ortaokul ve liselere yönelik ödüllü “Güvenli Ürün Güvenli Gelecek Resim ve Karikatür Yarışması” düzenledi Yarışmalara son başvuru 24 Mayıs olarak açıklandı
Ticaret Bakanlığı, Ürün Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında, ortaokul ve liselere yönelik ödüllü “Güvenli Ürün Güvenli Gelecek Resim ve Karikatür Yarışması” düzenledi. Yarışmalara son başvuru 24 Mayıs olarak açıklandı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 4-7 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek Ürün Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında, ortaokul ve liselere yönelik ödüllü “Güvenli Ürün Güvenli Gelecek Resim ve Karikatür Yarışması” düzenledi.
Bakanlık, yarışmaya ilişkin detaylı bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.
KOBİ'ler ve Büyük işletmelerin katılabileceği yarışma için tema, "Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşme" olarak belirlendi.
Son başvuru için tarih 24 Mayıs olarak belirlenirken, ödül töreninin Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla 4 Haziran'da gerçekleşeceği duyuruldu.
Resim Yarışması Şartnamesi'ne ulaşmak için tıklayabilirsiniz Karikatür Yarışması Şartnamesi ulaşmak için tıklayabilirsiniz
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|33
|90
|2. Fenerbahçe
|33
|86
|3. Trabzonspor
|33
|55
|4. Beşiktaş
|33
|51
|5. Başakşehir
|33
|49
|6. Rizespor
|33
|48
|7. Kasımpasa
|33
|46
|8. Antalyaspor
|33
|45
|9. Alanyaspor
|33
|45
|10. Sivasspor
|33
|45
|11. A.Demirspor
|33
|41
|12. Samsunspor
|33
|39
|13. Ankaragücü
|33
|37
|14. Kayserispor
|33
|37
|15. Konyaspor
|33
|36
|16. Gaziantep FK
|33
|34
|17. Hatayspor
|33
|33
|18. Karagümrük
|33
|33
|19. Pendikspor
|33
|30
|20. İstanbulspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|31
|69
|2. Göztepe
|31
|63
|3. Ahlatçı Çorum FK
|31
|55
|4. Sakaryaspor
|31
|54
|5. Bodrumspor
|31
|52
|6. Kocaelispor
|31
|52
|7. Bandırmaspor
|31
|47
|8. Boluspor
|31
|47
|9. Gençlerbirliği
|31
|47
|10. Erzurumspor
|31
|42
|11. Ümraniye
|31
|37
|12. Manisa FK
|31
|36
|13. Keçiörengücü
|31
|36
|14. Şanlıurfaspor
|31
|34
|15. Tuzlaspor
|31
|33
|16. Adanaspor
|31
|32
|17. Altay
|31
|15
|18. Giresunspor
|31
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|34
|77
|2. M.City
|33
|76
|3. Liverpool
|34
|74
|4. Aston Villa
|34
|66
|5. Tottenham
|32
|60
|6. M. United
|33
|53
|7. Newcastle
|33
|50
|8. West Ham United
|34
|48
|9. Chelsea
|32
|47
|10. Bournemouth
|34
|45
|11. Brighton
|33
|44
|12. Wolves
|34
|43
|13. Fulham
|34
|42
|14. Crystal Palace
|34
|39
|15. Brentford
|34
|35
|16. Everton
|34
|33
|17. Nottingham Forest
|34
|26
|18. Luton Town
|34
|25
|19. Burnley
|34
|23
|20. Sheffield United
|34
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|32
|81
|2. Barcelona
|32
|70
|3. Girona
|32
|68
|4. Atletico Madrid
|32
|61
|5. Athletic Bilbao
|32
|58
|6. Real Sociedad
|32
|51
|7. Real Betis
|32
|48
|8. Valencia
|32
|47
|9. Villarreal
|32
|42
|10. Getafe
|32
|40
|11. Osasuna
|32
|39
|12. Sevilla
|32
|37
|13. Las Palmas
|32
|38
|14. Deportivo Alaves
|32
|35
|15. Rayo Vallecano
|32
|34
|16. Mallorca
|32
|31
|17. Celta Vigo
|32
|31
|18. Cadiz
|32
|25
|19. Granada
|32
|18
|20. Almeria
|32
|14