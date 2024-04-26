Çayırova Süper Lig için Gaziantep deplasmanında

Bu yıl mücadele ettiği Türkiye Basketbol Ligi’nde normal sezonun ardından Play-Off’lara kalmaya hak kazanan Çayırova Belediyesi, Play-Off mücadelesinde ilk sınavını yarın (27 Nisan Cumartesi) Gaziantep Basketbol’a karşı verecek.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Basketbol Ligi’nde (TBL) Süper Lig’e yükselecek ikinci takımın belirleneceği Play-Off heyecanı, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. TBL’de mücadele ettiği ilk sezonunda Play-Off oynama başarısı gösteren Çayırova Belediyesi, Süper Lig yolunda ilk maçına yarın çıkacak. 3 maç üzerinden iki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği Play-Off ilk turunda Gaziantep Basketbol’la karşılaşacak temsilcimiz, deplasmanda oynayacağı ilk maçı kazanarak hem seride öne geçmek hem de ev sahibi avantajını eline geçirmek istiyor. 27 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da oynanacak Play-Off ilk turu ilk maçı öncesinde Çayırova Belediyesi’nde eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

HEDEF; ÇAYIROVA’YA AVANTAJLI DÖNMEK

Maç hazırlıklarını tamamlayan temsilcimiz, ilk maçı kazanarak, 1 Mayıs Çarşamba günü Çayırova’da oynanacak müsabaka öncesi avantajı eline geçirmek istiyor. Normal sezonda oynanan karşılaşmalarda her iki takım da birbirine karşı birer galibiyet almıştı. Sezonun ilk yarısında Gaziantep’te oynanan müsabakayı Gaziantep Basketbol 72-54’lük skorla galip gelmiş, Çayırova’da oynanan karşılaşma da Çayırova Belediyesi’nin 82-75’lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. 27 Nisan Cumartesi saat 16.00’da Karataş Şahinbey Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka TBF TV’nin Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.