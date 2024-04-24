İzmit'te tehlike arz eden taş duvar yenileniyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Fatih Mahallesi Şairane Sokakta yıkılan taş duvar kaldırılarak yenisi yapılıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Fatih Mahallesi Şairane Sokakta yıkılan taş duvarın kaldırılarak yerine yenisinin yapım çalışmalarına başlandı. Olası bir heyelan tehlikesine karşı başlatılan çalışmaların devamı süresince Koçal Sokak trafiğe kapatılarak sürücü ve yayalar için işaret ve önlemler alındı.
18 Mayıs’a kadar kapalı kalacak sokakta taş duvar kazı imalatları ve şev temizliğine başlandı.
350 metreküp kazı yapılacak çalışmalar kapsamında 200 metreküp dolgu, 530 metreküp taş duvar, 30 metre panel ve çit imalatları yapılacak. Yapılacak çalışma ile tehlike arz eden, olası kazalara sebebiyet vermesi muhtemel taş duvar yıkılarak yerine yenisi yapılacak.
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