Kocaeli'de 106 okula daha basketbol ve voleybol sahası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘Potasız Okul Kalmasın’ projesi kapsamında bu yıl 106 okula basketbol ve voleybol sahası kazandırdıKOCAELİ (İGFA) - ‘Spor kenti Kocaeli’ vizyonu doğrultusunda okullardaki spor etkinliklerini tabana yayarak daha da etkinleştirmeyi amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda kent geneline yaydığı ‘Potasız Okul Kalmasın’ projesinde bu yıl 106 okula basketbol ve voleybol sahası inşa etti.

Planlanan programa göre 2022 yılı içerisinde 70 okula basketbol ve voleybol sahası yapan Büyükşehir ekipleri, ihtiyaç ve talep üzerine bu sayıyı 106’ya çıkardı. Büyükşehir bu kapsamda 36 okulun daha bahçesine basketbol ve voleybol sahası kazandırmış oldu.

2 POTA VE 1 ADET VOLEYBOL SETİ

Sporu tabana yayarak çocuk ve gençlerin bundan faydalanmasını sağlayan Büyükşehir, ‘Potasız Okul Kalmasın’ projesi kapsamında İzmit ve Kartepe’de 18, Gebze’de 17, Başiskele ve Dilovası’nda 3, Derince’de 4, Karamürsel ve Çayırova’da 5, Kandıra’da 7, Gölcük’te 8, Darıca ve Körfez’de ise 9 okula basketbol ve voleybol sahası imalatı yaptı. Asfalt serimi gerçekleştirdiği okul bahçelerine iki pota ve bir adet voleybol seti monte eden Büyükşehir, belirlenen alanların akrilik boya ile boyanmasının ardından basketbol ve voleybol sahalarını çocuk ve gençlerin hizmetine sundu.