Bursa Yıldırım'da gençlerden şehitlere vefa
Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Değirmen Gençlik üyeleri, şehit yakınları ile birlikte Pınarbaşı Garnizon Şehitliği’ni ziyaret etti
Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Değirmen Gençlik üyeleri, şehit yakınları ile birlikte Pınarbaşı Garnizon Şehitliği’ni ziyaret etti.BURSA (İGFA) - İyiliği genele yaymak için projeler gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi Değirmen Gençlik Hareketi üyeleri, şehitleri yad etti. Şehit aileleri ile birlikte Pınarbaşı Garnizon Şehitliği'ni ziyaret eden gençler, milletin bekası, devletin devamı için kendi hayatlarını hiçe sayarak şehadete ulaşan şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu.
Gençlerin ürettikleri projeler ile daha iyi bir Yıldırım yolunda önemli katkı sağladıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Gençlerimiz, insanlarımızın gönüllerine dokunuyor. Mutluluğu güzelliği yaymak için çaba sarf ediyor. Kendileri ile gurur duyuyoruz” dedi.
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