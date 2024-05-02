Başkan Rasim Arı’dan Nevşehir Valisi Ali Fidan’a ziyaret

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Valisi Ali Fidan’ı ziyaret etti.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı, mazbatasını aldıktan sonra ilk resmi ziyaretini Nevşehir Valisi Ali Fidan’a gerçekleştirdi. Vali Fidan’ı makamında ziyaret eden Belediye Başkanı Rasim Arı, Fidan ile bir süre sohbet etti.

Ziyarette Vali Fidan, Arı’ya hayırlı olsun temennisinde bulunarak, yeni döneminde başarılar diledi.

Başkan Arı’ya Valilik ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer ve Ahmet Çöler de eşlik etti.