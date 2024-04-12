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HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final heyecanı

Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nda 13 ve 14 Nisan'da THF Prof Dr Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda yapılacak Dörtlü Final öncesi, dört takım kaptanının katılımı ile basın toplantısı düzenlendi

SPOR 12.04.2024, 18:15
HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final heyecanı

Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nda 13 ve 14 Nisan'da THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda yapılacak Dörtlü Final öncesi, dört takım kaptanının katılımı ile basın toplantısı düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - Beşiktaş Safi Çimento'nun kaptanı Ömer Ozan Arifoğlu, Beykoz Belediyesi'nin kaptanı Çağlayan Öztürk, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin kaptanı Ramazan Döne ile Spor Toto'nun kaptanı Alp Eren Pektaş'ın katıldığı toplantı, THF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı.

Beşiktaş Safi Çimento kaptanı Ömer Ozan Arifoğlu, "Türkiye'nin en iyi dört takımı burada. Herkese saygı duyuyoruz. Geçen sene kupayı biz kazanmıştık. Son yıllarda Dörtlü Final organizasyonunda iyi maçlar oluyor. İddialıyız, hazırız. Sadece bir oyuncumuz sakat. Yarın yarı finalde Beykoz Belediyespor ile oynayacağız. Onlara saygı duyuyoruz. Güzel maç olacağını düşünüyorum. İyi savunma yapan kupayı kaldıracak." şeklinde konuştu.

Beykoz Belediyesi kaptanı Çağlayan Öztürk ise çekişmeli maçların izleneceğine inandığını belirterek, "Geçen sene Beşiktaş ile final oynamıştık. Uzatmalar sonunda kupayı Beşiktaş kazanmıştı. Bu sene yarı finalde eşleştik. Rakibin gücünün farkındayız. Gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Sakatımız yok, motiveyiz. Birbirinden değerli dört takım hazır. Güzel, çekişmeli maçlar olacağına inanıyorum. Bu maçlarda savunmaların çok daha önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Hentbol Takımı'nı kutlayarak konuşmasına başlayan Spor Toto'nun kaptanı Alp Eren Pektaş da "Hentbol adına çok büyük başarı. Umarım daha iyi yerlerde olacağız. Umarım Erkek Milli Takımımız da o seviyede olacak." diye konuştu.

Pektaş, "Süper Kupa'mız ve Türkiye şampiyonluğumuz var ama Türkiye Kupası müzemizde yok. Dört takım arasındaki maçların çoğu kıran kırana geçiyor. Kazananlar son dakikalarda belli oluyor." ifadelerini kullandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kaptanı Ramazan Döne ise Kupa organizasyonuna hazır olduklarını dile getirerek, "Kupayı almak sezon başında koyduğumuz hedeflerden biriydi. Hedefimiz olan kupayı alıp, Sakarya'ya götürmek" şeklinde konuştu.

Dörtlü Final maçları 13-14 Nisan’da

Dörtlü Final'de 13 Nisan'da oynanacak yarı final maçlarında Beykoz Belediyesi ile Beşiktaş Safi Çimento saat 14.00'te, Sakarya Büyükşehir ile Spor Toto takımları da saat 16.30'da karşılaşacak. Galip olan iki takım ise 14 Nisan Pazar günü saat 14.00'te oynanacak HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası final maçında karşılaşacak. Dörtlü Final karşılaşmaları TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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