Gebze uluslararası yarışlara ev sahipliği yapacak
Kocaeli'de Gebze Belediyesi Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası yarışlarının ikincisi 28 Nisan Pazar Günü Beylik Dağı’nda gerçekleştirilecekKOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi Dağ Bisikleti Kupası yarışlarının ikincisi 28 Nisan Pazar Günü gerçekleştirilecek.
Geçtiğimiz yıl ilki yapılan Gebze Dağ Bisikleti Kupası yarışları bu sene uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek.
Geçen sene 26 ilden 350 sporcunun dereceye girebilmek için mücadele ettiği Gebze Belediyesi Dağ Bisikleti Kupası’nda yarışlar bu sene; uluslararası düzeyde büyük erkekler-kadınlar, genç erkekler-kadınlar; ulusal düzeyde ise U-12 (erkekler-kadınlar), U-15 (erkekler-kadınlar), U-17 (erkekler-kadınlar) kategorilerinde düzenlenecek. Gebze Belediyesi Dağ Bisikleti Kupası yarışları Beylik Dağında saat 09:00’da start alacak.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|32
|87
|2. Fenerbahçe
|32
|85
|3. Trabzonspor
|32
|52
|4. Beşiktaş
|32
|48
|5. Rizespor
|32
|48
|6. Başakşehir
|32
|46
|7. Kasımpasa
|32
|46
|8. Sivasspor
|32
|44
|9. Antalyaspor
|32
|42
|10. Alanyaspor
|32
|42
|11. A.Demirspor
|32
|40
|12. Samsunspor
|32
|38
|13. Ankaragücü
|32
|37
|14. Kayserispor
|32
|37
|15. Konyaspor
|32
|36
|16. Hatayspor
|32
|33
|17. Gaziantep FK
|32
|31
|18. Karagümrük
|32
|30
|19. Pendikspor
|32
|30
|20. İstanbulspor
|32
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|30
|68
|2. Göztepe
|30
|60
|3. Kocaelispor
|30
|52
|4. Ahlatçı Çorum FK
|30
|52
|5. Sakaryaspor
|30
|51
|6. Bodrumspor
|30
|49
|7. Boluspor
|30
|46
|8. Bandırmaspor
|30
|46
|9. Gençlerbirliği
|30
|44
|10. Erzurumspor
|30
|41
|11. Keçiörengücü
|30
|36
|12. Şanlıurfaspor
|30
|34
|13. Ümraniye
|30
|34
|14. Manisa FK
|30
|33
|15. Tuzlaspor
|30
|32
|16. Adanaspor
|30
|32
|17. Altay
|30
|15
|18. Giresunspor
|30
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|32
|73
|2. Arsenal
|32
|71
|3. Liverpool
|32
|71
|4. Aston Villa
|33
|63
|5. Tottenham
|32
|60
|6. Newcastle
|32
|50
|7. M. United
|32
|50
|8. West Ham United
|33
|48
|9. Chelsea
|31
|47
|10. Brighton
|32
|44
|11. Wolves
|32
|43
|12. Fulham
|33
|42
|13. Bournemouth
|32
|42
|14. Crystal Palace
|32
|33
|15. Brentford
|33
|32
|16. Everton
|32
|27
|17. Nottingham Forest
|33
|26
|18. Luton Town
|33
|25
|19. Burnley
|33
|20
|20. Sheffield United
|32
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|78
|2. Barcelona
|31
|70
|3. Girona
|31
|65
|4. Atletico Madrid
|31
|61
|5. Athletic Bilbao
|31
|57
|6. Real Sociedad
|31
|50
|7. Valencia
|31
|47
|8. Real Betis
|31
|45
|9. Villarreal
|31
|39
|10. Getafe
|31
|39
|11. Osasuna
|31
|39
|12. Las Palmas
|31
|37
|13. Sevilla
|31
|34
|14. Deportivo Alaves
|31
|32
|15. Mallorca
|31
|31
|16. Rayo Vallecano
|31
|31
|17. Celta Vigo
|31
|28
|18. Cadiz
|31
|25
|19. Granada
|31
|17
|20. Almeria
|31
|14