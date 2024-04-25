Gözler Merkez'in faiz kararında

Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın bugünkü toplantıdan çıkacak karara çevrildi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün Nisan ayı faiz kararını açıklayacak.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında, Nisan ayı faiz kararı için bugün toplanacak.

Faiz kararının saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.

Hatırlanacağı gibi geçen ay gerçekleştirilen toplantıda politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 50 seviyesine yükseltilmişti.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olurken, Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre cari ay ve 3 ay sonrası için beklentinin yüzde 50 olduğu, 12 ay sonrası için de politika faizi beklentisinin yüzde 36,96'dan yüzde 38,18'e çıktığı gözlendi.