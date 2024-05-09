Fen İşleri ekiplerinden hummalı çalışma

Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yapılan planlama ve ilçe sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda, Çayırova genelinde hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.KOCAELİ (İGFA) - İlçe sakinlerinin rahat ulaşımı ve yaya güvenliği için 7 gün 24 saat aralıksız bir şekilde sahada gayret gösteren Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan planlama ve ilçe sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda çalışmalara devam eden Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu bağlamda ilçenin birçok noktasında vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak uygulamaları gerçekleştiriyor.

BİRÇOK NOKTADA ÇALIŞMALAR YAPILDI

Yapılan planlama doğrultusunda Emek Mahallesi 67/1 ve 117/1 Sokak’ta kaldırım tamiratı ile bordür taşı döşeme işlemi gerçekleştirilirken, bir diğer ekip ise Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan durak noktasında durak cebi yapıyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, gelen talepler doğrultusunda ise Şekerpınar Mahallesi Mevlana Caddesi mevkiinde asfalt kırığı serimi ve yol reglaj çalışması gerçekleştirdi.