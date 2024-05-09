Osmangazi’de metruk bina mesaisi
Osmangazi Belediyesi, insan sağlığını tehdit eden ve çevre kirliliğine neden olan metruk yapıları yıkarak, ilçenin çehresini değiştiriyor
Osmangazi Belediyesi, insan sağlığını tehdit eden ve çevre kirliliğine neden olan metruk yapıları yıkarak, ilçenin çehresini değiştiriyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi’yi metruk binalardan temizlemek adına yoğun bir mesai harcayan Osmangazi Belediyesi, insan sağlığını tehdit eden ve çevre kirliliğine neden olan metruk yapıların tespitini yaparak, yıkımını gerçekleştiriyor. Atıl vaziyette bulunan ve kent estetiğini bozan metruk yapıların, madde bağımlılarının mesken tutması sebebiyle vatandaşlar için tehlike arz ettiğinin bilincinde olan Osmangazi Belediyesi, ilçeyi metruk binalardan temizlemek adına yoğun mesai harcıyor. İlçenin dört bir tarafını mercek altına alarak metruk yapıları tespit eden Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, son olarak Küplüpınar Mahallesi’ndeki metruk bir binanın daha yıkımını gerçekleştirdi. Yıkımın ardından ortaya çıkan molozlar, belediye ekipleri tarafından kamyonlara yüklenerek yıkım alanı temizlendi.
Belediye ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaların, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkımlarının devam edeceğini söyledi.
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