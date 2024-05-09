Kayserililer, Büyükşehir’in Gençlik Koşusu’nda buluşuyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde 3 kilometrelik parkurda gerçekleşecek 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Koşusu’nda Kayserilileri bir araya getirecek.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘2024 Yılı Avrupa Spor Şehri’ ünvanını alan Kayseri’yi, sporun merkezi haline getirecek prestijli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., Başkan Büyükkılıç’ın talimatları ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın Kayseri’de coşku dolu geçmesi kapsamında, yeni bir etkinliğe imza atacak.

Büyükşehir, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel 16 yaş ve üzeri katılımcılar ile düzenlenecek olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Koşusu’nda Kayserilileri buluşturacak.

Etkinlik kapsamında, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Küçük Etkinlik Alanı’nda 19 Mayıs’ta Göğüs Numarası Dağıtım Saati 09.30-11.30, ısınma hareketleri saati 11.30, başlangıç saati 12.00, hediye çekilişi saati 13.00 olarak belirlendi.

3 kilometrelik parkurda gerçekleşecek koşu sonrası yapılacak olan çekilişten yalnızca etkinlik alanında bulunan sporculara hediyeler verilecek. Alanda hazır bulunmayan sporcular hediyelerden yararlanamayacak.

Ayrıca, Esenyurt Kapı’dan araç girişi sporculara açık olacak.