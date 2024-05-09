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Lila Kağıt için 'gong' sesi duyuldu

Türkiye’nin ezber bozan temizlik kağıdı şirketi Lila Kağıt, 9 Mayıs 2024 tarihinde düzenlenen gong töreni ile Borsa İstanbul’da LILAK koduyla işlem görmeye başladı

EKONOMİ 09.05.2024, 13:48
Lila Kağıt için 'gong' sesi duyuldu

Türkiye’nin ezber bozan temizlik kağıdı şirketi Lila Kağıt, 9 Mayıs 2024 tarihinde düzenlenen gong töreni ile Borsa İstanbul’da LILAK koduyla işlem görmeye başladı.İSTANBUL (İGFA) - Lila Kağıt, LILAK koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü, “Yeni yatırımcılarımızdan aldığımız destekle daha da güçlendik. 4 yılda 5 milyar TL’yi aşan yatırım programımız ile sektördeki gücümüzü pekiştirmeyi ve ülkemizi temizlik kağıdı ihracatında lider ülkelerden biri haline getirmeyi hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

5 kıtada 80’den fazla ülkeye gerçekleştirdiği temizlik kağıdı ihracatı ve Sofia, Maylo, UltraBerrak, Nua markalarıyla sektörün global oyuncularından biri olan Lila Kağıt’ın gong töreni, Borsa İstanbul ve Lila Kağıt yetkilileri ile çok sayıda davetlinin katılımıyla düzenlendi.

Lila Kağıt’ın halka arzında; 30 Nisan ve 2-3 Mayıs tarihlerinde 37,39 TL’den talep toplandı. 120.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 4,48 milyar TL, halka açıklık oranı yüzde 20,34 olarak gerçekleşti. Lila Kağıt’ın halka arzına yurt içi bireysel yatırımcılardan 1,6 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 6,5 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise 3,1 kat talep geldi. Böylece, planlanan halka arz boyutunun toplam 2,7 katı talep toplanmış oldu. Dağıtım sonucunda payların yüzde 70’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si de yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10’u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun “Ülkemizin önde gelen sanaycilerinden ve ihracatçılarınden biri olan Lila Kağıt, üretim kapasitesiyle ve dünya çapında satış ağıyla sektörünün önemli şirketlerindendir. Lila Kağıt, bugün büyük bir adım atarak Borsamızda işlem görmeye başlamıştır. Reel sektörün, özellikle sanayicilerimizin ve ihracatçılarımızın, yatırımlarının ve büyümelerinin finansmanını sermaye piyasaları yoluyla sağlamaları ülkemiz ekonomisinin sağlıklı büyümesi için çok önemlidir. Bu anlamda Lila kağıt güzel bir örnek olmuştur.

Bu başarılı halka arz sürecinde gayret gösteren şirket çalışanlarına, aracı kurumlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Lila Kağıt’a Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.

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