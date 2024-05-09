Vali Tuncay Akkoyun: “Anadolu'nun gençleri uçak tasarlıyor”

Mardin İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından “Geleceği Tasarla” sloganıyla Mardin’de düzenlenen 1. Bilim ve Sanat Festivali MARDİNFEST, yoğun bir katılımla açıldı.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - MARDİNFEST’in açılışına katılan Vali Tuncay Akkoyun, Mardin genelindeki bilimsel projeleri, sanat eserlerini ve üretim materyallerini tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla iki gün boyunca açık olacak festivale katılan geleceğin bilim insanları ve sanatçılarını tebrik etti.

Açılış konuşmasını yapan Vali Akkoyun; “Sizler bizim yarınlarımızsınız, geleceğimizin teminatısınız, sizler büyük Türkiye'nin yarınlarısınız. Bugün Anadolu'nun gençleri uçak tasarlıyor, Anadolu'nun gençleri uzayı keşfediyor, Anadolu'nun gençleri uzay yolculuğuna hazırlanıyor. Gençlerimiz gayretlidir, gençlerimiz umut vadediyor. Gençlerimiz, Türkiye Yüzyılı’nda uzaya gidiyor. Bu şekilde bir fikirle başlayan Teknofest bugün dünyada tanınan, örnek alınan bir noktaya geldi. Sevgili gençler, siz yeter ki gayret edin siz yeter ki çalışın, biz devlet olarak, millet olarak her zaman yanınızdayız, yanınızda olmaya, sizleri desteklemeye devam edeceğiz. MARDİNFEST Projesi fikrini ortaya koyan, burada emeği bulunan tüm öğrenci, öğretmen ve Millî Eğitim camiamızı tebrik ediyorum. Birincisini düzenlediğimiz Bilim ve Sanat Festivalimiz inşallah önümüzdeki yıllarda katlanarak büyüyecektir. MARDİNFEST, gençlerimizin, şehrimizin ve ülkenizin başarısı için hayırlı bir başlangıç olur inşallah” ifadelerinde bulundu.

Açılışta konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir de MARDİNFEST hakkında bilgi verdi.

Konuşmalardan sonra Vali Akkoyun ve katılımcılar, 130 bilimsel proje, 17 etkileşimli atölye ve onlarca ürünün yer aldığı sergi stantlarını ziyaret ederek eserleri hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

MARDİNFEST açılışına ayrıca; Vali Yardımcılarımız Abdullah Demirdağ, Hasan Kurt ve Fatih Eroğlu, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabacıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları Yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşları katıldı.