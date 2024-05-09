Gaziantep'te ilk elektrikli araç yangını söndürdü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kentte ilk kez meydana gelen elektrikli araç yangınını özel ekipmanları sayesinde kısa sürede söndürdü.GAZİANEP (İGFA) - Dünyada bu yıl sonu itibariyle satışlarının yüzde 20’den fazla artarak 17 milyona ulaşması beklenen elektrikli araçlarda çıkması muhtemel yangınlara yönelik geçtiğimiz aylarda tatbikatlar yaparak ve özel yangın söndürme malzemeleri edinerek hazırlanan GBB itfaiye ekipleri, istasyonda şarj edildiği sırada yanmaya başlayan aracı başarılı şekilde söndürdü.

7 Mayıs'ta meydana gelen araç yangınında 40 ton su ve daha önceden elektrikli araç yangınlarına müdahale için numune olarak alınmış olan özel köpükten 15 litre kullanılarak müdahale edildi. Alevli yanma bitirildikten sonra, lityum bataryalar aracın altında gömülü olduğu için araç teleskopik forklift ile kaldırılarak müdahaleye devam edildi. Bir saatlik müdahale sonrasında ekipler soğutma çalışmasına geçti.

Ekipler, soğutma çalışmalarının tamamlanmasıyla boş bir araziye çekilen aracı termal kamera ile izleyerek ısı kontrolü yaptı. Isının normale döndüğünü teyit eden ekipler, daha sonra üretici firma yetkilileri ile irtibata geçerek, aracın tesise götürülmesini sağladı.