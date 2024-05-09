Dört Çarpı Dört sergisi Mardin'de açıldı

Dört çarpı dört’ sergisi ‘medeniyetler beşiği Mardin'de Heykeltıraş/ressam Mehmet Latif Sağlam’ın ‘Dört Çarpı Dört Poetik enstalasyon’ adlı sergisi Mardin’deki Mar Hırmız Keldani Kilisesi’nde açıldı.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Ahmed Arif, Hasan Hüseyin Korkmazgil, Nazım Hikmet ve Orhan Veli’nin şiirlerinin okunduğu serginin açılışına yoğun ilgi oldu. Medeniyetler beşiği Mardin, anlamlı bir sergiye evsahipliği yapıyor.

Heykeltıraş ressam Mehmet Latif Sağlam’ın ‘Dört Çarpı Dört Poetik Enstalasyon’ adlı sergisi Mardin’deki Mar Hırmız Keldani Kilisesi’nde verilen kokteylle açıldı.

Ahmed Arif’in ‘Otuzüç Kurşun’, Hasan Hüseyin Korkmazgil’in ‘Koçero’, Nazım Hikmet’in ‘Kadınlarımız’ ve Orhan Veli’nin ‘İstanbul Türküsü’ adlı şiirlerinin heykel ve resim çalışmalarıyla yorumlandığı serginin açılışı yoğun ilgi gördü.

Serginin şiir temalı oluşu nedeniyle açılışta 4 şairin sergiye konu olan şiirleri de seslendirildi. Dönen bir çarkın üzerine kurulan platform, her şairin resim ve heykelinin bulunduğu bölüm izleyicilerin karşısına geldiğinde ilgili şiiri de okununca yoğun alkış aldı.

Sergiyi izlemeye gelen davetliler ve Mardin’e gezmeye gelen tatilciler, sergiye hayran kaldıklarını söyledi.

‘SERGİ DİLE GELDİ’

Sanatçı Mehmet Latif Sağlam, açılışta yaptığı konuşmada, yapılan çalışmaları birbiriyle olan uyumun dışında mekanla beraber ilişkilendirmeye çalıştığını ve bu projeye en uygun mekanı bularak ortaya koyduğunu vurguladı.

Şairlerin sözcüklerle dile getirdiği duyguları resim, heykel, mimari gibi plastik sanatlarla karşılığını bulmaya çalıştığını ifade eden Sağlam, “4 şair, 4 şiir, 4 iş, 4 yürek olarak açılımını yaptığım ‘Dört çarpı dört poetik enstalasyon’ sergisini daha önce Antalya, İstanbul gibi farklı kentlerde açtım.

Bu sergi deyim yerindeyse tarihi mekanla birlikte dile geldi. Sergiyi bu tarihi mekanda açmaktan dolayı mutlu oldum. Sanatseverleri ve Mardin’e gelen sanatseverleri sergime davet ediyorum” dedi.Karşı Sanat organizasyonunda gerçekleşen sergi 3 Haziran’a kadar açık kalacak.

MEHMET LATİF SAĞLAM KİMDİR?

1966 Kızıltepe doğumludur. İlk ve orta öğrenimini doğduğu yer olan Kızıltepe’de tamamladı. Daha sonra Marmara Üniversitesi AEF Resim-İş Eğitimi Heykel ASD’den mezun oldu. Birçok resim, fotoğraf, baskı resim, seramik ve heykel sergilerine katıldı. Takı-madalyon tasarımı ve birebir metal kalıp üretimleri yaptı. Çeşitli sanat dernek üyelikleri ve çalıştaylarına katıldı. 1992’de başladığı sanat eğitimciliğinin yanı sıra sanat üretimine devam etti.