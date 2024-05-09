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Kocaelispor'a Başkan Büyükakın'dan moral ziyareti

Trendyol 1 Ligi 3

SPOR 09.05.2024, 12:52
Kocaelispor'a Başkan Büyükakın'dan moral ziyareti

Trendyol 1. Ligi 3. sırada bitirme yolunda cumartesi günü Sakaryaspor ile karışılacak Kocaelispor’a, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın moral ziyaretinde bulunduKOCAELİ (İGFA) - Trendyol 1. Lig’de Play-Off’a kalmayı garantileyen Kocaelispor, 11 Mayıs Cumartesi günü ligi 3. sırada bitirme yolunda Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek.

Önemli maç öncesinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Stadyumunda yapılacak antrenman öncesi Yeşil Siyahlı takımımıza moral ziyaretinde bulundu.

Kocaelispor’a her alanda destek veren Başkan Büyükakın, önemli Sakaryaspor maçı öncesi kulüp başkanı Recep Durul, teknik direktör Mustafa Gürsel ve futbolcular ile antrenman öncesi Kocaeli Stadyumunda bir araya geldi. Teknik heyet ve futbolcularla yakında ilgilenen ve sohbet eden Başkan Büyükakın, baklava ikramında bulundu. Kocaelispor yönetimi, teknik heyeti ve futbolcular da Başkan Büyükakın’a gerçekleştirdikleri moral ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

“ŞEHİR İNANMIŞ VAZİYETTE”

Futbolculara hitaben konuşan Başkan Büyükakın, Kocaelispor’un şehrin önemli bir marka değeri olduğunu, Süper Lig yolunda takıma güvendiklerini ve bu başarıyı sağlayacaklarını ifade etti. Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükakın, “Bütün camiayı sonuna kadar Kocaelispor’un arkasında olmaya davet ediyoruz. Şu ana kadar satılan biletlerden ve şehirde yakalanan havandan da görüldüğü üzere herkes inanmış vaziyette ve büyük bir heyecan içerisinde. O manada takıma her koşulda destek olunmasını bekliyoruz. Takım ruhu böyle bir şeydir. Taraftarlar sadece iyi zamanda destek yapmaz, kötü zamanda da desteğini esirgemez. Kocaelispor çok zor zamanlardan buraya geldi. Biz Bal Liginde mücadele ediyorduk. Birinci lige çıkar mıyız çıkamaz mıyız, nasıl çıkarız, orada kalır mıyız gibi tartışmalardan bugün Süper Lig’e niye çıkamıyoruz tartışmasına geldik. Aslında bambaşka bir yerdeyiz. Şehir şimdi bu takım Süper Lig’e çıkamadı ya da ilk ikiye giremedi, şampiyon olamadığı için tartışıyor. Bal Liginde nasıl yapardık deplasmana gitmek için nereden ne imkan bulurduk, bunları tartışıyorduk. Oralardan buralara geldik. Çok ciddi mesafeleri geri de bıraktık” dedi.

“SONUÇ NE OLURSA OLSUN TAKIMIN YANINDAYIZ”

Başkan Büyükakın, “Önümüzdeki günlerde bunun bir turnuva maçı gibi değerlendirilmesi gerektiğini unutmamak gerekiyor. Cumartesi günkü maçı sonucu ne olursa olsun iyi olursa mutlu oluruz, iyi olursa büyük avantaj yakalarız ama o maçın sonucu iyi olsa bile ondan sonra ki maçlar için her maç yeniden başlıyor. Asıl o maçların nihayeti önemli. Play Off’a en alttan girsek bile sonucun ne olacağı ortada değil, en avantajlı 3.’lükten başlayan kulüp içinde aynı şey geçerli. Sadece bu takım daha az maç oynamış olacak daha avantajlı olacak. Ama bu durum garanti anlamına gelmeyecek. Bu ruhla bakarsak, inanırsak, istersek, kentle takım kenetlenirse yönetimle takım kenetlenirse ve sadece başarıya odaklanırsak bu olur. Sonuç ne olursa olsun, biz bu takımın yanında olacağız” şeklinde konuştu.

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