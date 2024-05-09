İmamoğlu’ndan Güzel’e tebrik ziyareti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel’e tebrik ziyaretinde bulundu. Çatalca ve yakın ilçelerin Kanal İstanbul, Terkos Gölü ve çevresi, kaçak yapılaşmalar, yoğun imar çalışması gibi İstanbul'un gelecek projeksiyonunu tehdit eden sorunları olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Özellikle arazi büyüklüğü açısından Çatalca, Silivri, Eyüpsultan, Arnavutköy; karşıda Şile, Pendik gibi, bu alanlarda çok hassas bir sürecin yönetilmesini istiyoruz. Bu yönleriyle önemli bir makamdasınız. Çok önemli bir sorumluluğun evresinde görev yapacaksınız. Tabiri caizse yapacağımız çok iyi şeylerle ve yapmayacağımız kötü şeylerle, tarihe geçmenin bir aşamasındayız” dedi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden başarıyla çıkan Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel’e tebrik ziyaretinde bulundu. Güzel tarafından makam odasında ağırlanan İmamoğlu, “Erhan Başkanımızın seçilmesinden ötürü büyük mutluluk duyduk. Ben de kendisini uzun yıllardır tanıyorum. İşine sadakatle sarılacağına olan güvenim tamdı. Bu kapsamda, Çatalca halkının da yüksek teveccühünü alarak böyle bir göreve gelmiş olması, bana göre hem Çatalca için hem de İstanbul'umuzun ilçelerinin genelinde yaratılacak bir senkronize çalışma adına, güzel bir sonuç oldu” dedi.

“BURADA TEK YÖNLÜ, ÇOK KAPALI BİR 5 YIL YAŞANDI BİZE KARŞI”

Güzel’in hatırlatması üzerine, İBB ve Çatalca’nın ilk kez aynı siyasi anlayışa sahip ekiplerce yönetileceğine dikkat çeken İmamoğlu, “Aslında biz, geçtiğimiz 5 yılda her ilçemizde çok eşit tavırlarla iş üretme kabiliyetini ortaya koymak istedik. Ama burada tek yönlü, çok kapalı bir 5 yıl yaşandı bize karşı. En azından ben, Çatalca'ya defalarca gelmiş olmama rağmen, bir kez de ziyaret etmiş olmama rağmen, davetimizde, açılışımızda, şantiye gezimizde ya da bir köyleri dolaşmamızda ya da tarımla ilgili dağıtımlar yaptığımızda, hiçbir zaman bir belediye başkanının eşlik ettiğini yaşamadı. Bu, beni çok üzdü. Çünkü ben, bu coğrafyanın insanıyım ve bu coğrafyada insanlarla çok iç içe, neredeyse 35 yılı geçmiş bir insanım. Bu beni üzdü açıkçası. Ama sonuçta ‘hayırlısı olsun’ diyelim. Biz her yere eşit hizmet konusunda hassasız. Burada da ona çok dikkat ettik. Fakat böyle çok paydaş olamıyorsanız, bu zorluyor yapacağınız işleri. Şimdi inşallah sizinle beraber, köy köy hem ilçemizin merkezi hem genel anlamda Çatalca'nın taleplerine çok hassas bir dönemi daha yöneteceğiz ve çok başarılı olacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

“ÖRNEK KÖY ÇALIŞMAMIZI BURADA DA ŞEKİLLENDİRECEĞİZ”

“Bu 5 yıl, birkaç yönüyle Çatalca açısından önemli” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Uyumlu çalışmanın burada yaratacağı pozitif ivme, iki kent merkezinin özellikle daha kimlikli ve daha nitelikli bir biçimde, yani İstanbul'un bir biblosu gibi kendini hissettiren bir takım iyileştirme, tasarım, yeni birtakım yapıların buraya kazandırılması, kültüre, sanata hatta tarihine dair bunlar, çok kimlikli bir Çatalca merkezini var edeceğimizi ve bu anlamda güçlü bir çalışma ortaya koyacağımızı ifade ederek, önemsiyorum bu konuyu. İkinci konu; Çatalca’nın çok yaygın bir yapısı var. Bunun da içinde köy merkezleri var. Aynı zamanda tarım alanları var. Tarımsal gelişim var. Ormanlar var. Hayvancılık var. Bütün bu yönleriyle, tarım, hayvancılık, orman yönleriyle, köyde olan ve üreten insanların üretimlerinin daha üst seviyede desteklenmesi ve bu üst seviyede desteklerle o insanların aynı zamanda İstanbullunun da cazibe merkezleri olmasını sağlamak. Örnek köy çalışmamızı belki daha güçlü bir şekilde burada şekillendirme tutkusunu hızla gerçekleştirmek istiyoruz. O bakımdan kırsalın da bir gelişme planı olarak, İstanbul'un geleceğinde var olmasını sağlamamız lazım.”

“İSTANBUL'UN GELECEK PROJEKSİYONUNU TEHDİT EDEN HUSUSLAR…”

Üçüncü konunun da Çatalca ve Arnavutköy ilçelerini kapsadığına vurgu yapan İmamoğlu, “Başta ‘kanal’ meselesi olmak üzere, Terkos Gölü ve çevresi ve diğer köylerimizdeki birtakım kaçak yapılaşmalar ya da yoğun bir imar çalışması İstanbul'un gelecek projeksiyonunu bence çok tehdit eden hususlar. Bu kapsamda da özenli bir 1/100.000’lik plan çalışmasında Çatalca, bizim en hassas, en üzerine titrediğimiz yerlerden biri olmalı. Bu özellikle arazi büyüklüğü açısından Çatalca, Silivri, Eyüpsultan, Arnavutköy; karşıda Şile, Pendik gibi bu alanlarda çok hassas bir sürecin yönetilmesini istiyoruz. Bu yönleriyle önemli bir makamdasınız Başkanım. Sizinle iş birliği yapan ve çalışan tüm meclis üyesi arkadaşlarımız ve siyasi yol arkadaşlarımız çok önemli bir sorumluluğun evresinde görev yapacaksınız. Tabiri caizse yapacağımız çok iyi şeylerle ve yapmayacağımız kötü şeylerle, tarihe geçmenin bir aşamasındayız. Bu yönüyle, iş birliğinden emin olduğum yol arkadaşım Erhan Güzel olarak hem çok başarılı olmanı diliyor hem de olacağına inanıyorum. Size ve bütün yol arkadaşlarınıza, bütüncül olarak ve de Çatalca halkına bu 5 yılda başarılı bir hizmet dönemi diliyorum” dedi.

GÜZEL: SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIM

Güzel de İmamoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

“Sizleri burada belediye başkanı olarak ağırlamak gerçekten benim için çok gurur verici. Halk da bir irade kullandı ve bu iradeyle birlikte, Çatalca'da ben belediye başkanı oldum. İstanbul'da da onlardan istediğim üç tane oy vardı. Birincisi; size oy vermelerini istedim. İkincisi; güçlü bir meclis yapısı kurabilmek adına, meclis üyelerimiz için oy istedim. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi Çatalca Belediye Başkan adayı olarak, kendime oy istemiştim. Biz vatandaşlarımızdan, hemşehrilerimizden ne istediysek, vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz bize dolu dolu oy verdi. Beni buraya belediye başkanı olarak layık gördüler. Ben, gurur doluyum. Çok mutluyum. Bundan sonraki süreçte, Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk belediye başkanı olarak, tarihi bir sorumluluğumuz var. Bunun da farkındayım. Meclis üyesi arkadaşlarımız, başkan yardımcısı arkadaşlarımız, buradaki bütün çalışma arkadaşlarımızla birlikte gece-gündüz demeden çalışacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle Çatalca Belediyesi, ilk defa aynı siyasi iklim içerisinde bir görev aldı bu dönem. Ben, onun Çatalca için çok hayırlı olacağına ve sizlerle birlikte büyük bir uyum içerisinde çok güzel işler yapacağımıza inancım tam.”

ÇATALCA’NIN SİMGESİ ERGUVAN AĞACINI BİRLİKTE DİKTİLER

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Güzel, Çatalca’nın simgesi olan bir erguvan ağacını, belediye başkanlık binasının bahçesine birlikte dikip, can suyunu verdi. Tebrik ziyareti ve ağaç dikiminin ardından, İmamoğlu ve Güzel, kurum kurmaylarının karşılıklı katılımıyla, Çatalca’nın sorunlarına ve çözüm yollarına dönük, ortak masa toplantısı gerçekleştirdi.