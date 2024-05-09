Nilüfer'de renkli spor şenliği

Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri çerçevesinde okul öncesi eğitim öğrencilerine yönelik düzenlenen şenlikte minikler, keyifli bir gün geçirdi. Şenliğe katılan bin 365 çocuk, çeşitli oyunlar ve survivor gibi parkurlarda hem eğlendi hem de heyecanlı anlar yaşadı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin organizasyonuyla bu yıl 22’ncisi gerçekleştirilen Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri’nde spor müsabakaları sürerken, diğer bir yandan da düzenlenen etkinliklerle her yaştan insan, şenliğe ortak oluyor. Şenliklerin renkli buluşmalarından biri olan okul öncesi eğitim şenliği, bu yıl da geniş katılımla gerçekleşti.

Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri’ndeki gün boyu süren şenliğe, 28 okuldan bin 365 öğrenci katıldı. Alanda kurulan oyun istasyonları ve yarışma parkurlarında keyifli vakit geçiren çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. Kostümlü çizgi film karakterlerinin şenlik ortamını renklendirdiği günde, çocuklar gönüllerince eğlendi. Halat çekme, mandal ağacı gibi çeşitli oyunlarla ve şişme oyun parkında eğlenceli anlar yaşayan çocuklar, survivor parkurunda ise görevi tamamlamak için birbirleriyle yarıştı.