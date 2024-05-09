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İzmit'te sağlıklı yaşam yürüyüşü
İzmit Belediyesinin geleneksel sağlıklı yaşam yürüyüşü organizasyonu bu sefer Anneler Günü kapsamında gerçekleşti
YAŞAM 09.05.2024, 15:10
İzmit Belediyesinin geleneksel sağlıklı yaşam yürüyüşü organizasyonu bu sefer Anneler Günü kapsamında gerçekleşti. Ekipler yürüyüşe katılan kadınlara karanfil takdim ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Anneler Günü etkinlikleri kapsamında sağlıklı yaşam yürüyüş düzenledi.
SEKA Park’ta uzman spor eğitmenleri eşliğinde yapılan yürüyüş organizasyonu sayesinde güzel havanın tadını çıkaran kadınlar hem sosyalleşti hem de spor yapma imkânı buldu. Yürüyüş sonunda katılımcı kadınlara ise ekipler tarafından karanfil takdim etti. Yürüyüşe katılan kadınlar, Anneler Günü vesilesi ile kendilerini unutmayan Başkan Hürriyet ve ekiplere teşekkür ettiler.
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