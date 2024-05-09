Son 1 haftada 108 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı TSK'nın faaliyetlerini amansız sürdürdüğünü belirterek son bir haftada 108 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığının faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından icra edilen toplantıda şu bilgiler paylaşıldı:

Bakanlığın tüm birlik ve kurumları, ülkemizin savunma ve güvenliği için kendisine tevdi edilen tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmeye; daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için büyük bir şevk ve gayretle çalışmaya devam ettiği kaydedildi.

Başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir etki ve yoğun bir baskıyla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil, son bir haftada, aralarında sözde yöneticilerin de bulunduğu 108 teröristi etkisiz hâle getirildiğini kaydeden Tuğamiral Zeki Aktürk, böylelikle 1 Ocak’tan bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 953'e ulaştığını söyledi.

Geçen hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim olduğunu kaydeden Tuğamiral Aktürk, hudutlarda da mücadelenin sürdüğünü kaydetti.

Teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik tedbirleri ile korunan hudutlarımızda alınan dinamik ve çok yönlü etkin tedbirler sayesinde son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 355 şahsın yakalandığını kaydeden Aktürk, "Yakalanan şahıslardan 5’i terör örgütü mensubudur. 1.582 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak’tan itibaren hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 488’e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 52 bin 442 olmuştur. Ayrıca 48 kilogramı son bir haftada olmak üzere yıl içerisinde yapılan operasyonlarda 288 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir" dedi.