Temas dizisi 3 ödül ile damga vurdu!

Bu yıl ilki gerçekleştirilen Uluslararası Altın Eller Ödül Töreni Kocaeli'de Süleyman Demirel Kültür Merkezinde düzenlenen organizasyon ile sahiplerini buldu. KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de 7 Mayıs 2024 tarihin de 1.si gerçekleştirilen Uluslararası Altın Eller Ödül Törenin de 3 Dalga Aday Gösterilen Kocaeli'nin İlk Fantastik Dizisi Olan Temas Dizisi; 3 Ödülü de kazanarak geceye damgasını vurdu. "En iyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu" Ödülünü Bedir Taşdemir 'in, "En iyi Dijital Dizi Senaristi " ödülünü Hüseyin Murat'ın ve "En İyi Çıkış Yapan Dijital Dizi " Ödülünü alan Temas Dizisi ve Ekibi Güzel görüntülere sahne oldu.

Ödül Törenin de verilen Röportajda Dizinin Oyuncusu Bedir Taşdemir'in verdiği demeçte 2. Sezon çalışmalarının başladığını belirterek izleyicilere süprizi de vermiş oldu.Youtube da İzleyicilerle buluşan Temas dizisi emin adımlarla başarıya ulaşacağının sinyallerini verdi.