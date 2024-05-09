İzmit Belediyesi Meclis üyesi Erdem Arcan'dan yerinde inceleme

İzmit Belediyesi Meclis üyesi Erdem Arcan ve SARBAŞ İşletmeler Müdürü Nuri Top ile Mehmet Ali Paşa Muhtarı Ahmet Kayabay Mehmet Ali Paşa Mahallesinde açılacak 2. Kent Lokantasını yerinde incelediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi tarafından vatandaşlara can suyu olması beklenen Mehmet Ali Paşa Mahallesindeki Kent Lokantasında açılacak olan 2. çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İzmit Belediyesi Meclis üyesi Erdem Arcan, SARBAŞ İşletmeler Müdürü Nuri Top ve Mehmet Ali Paşa Muhtarı Ahmet Kayabay çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplere kolaylıklar dilediler.