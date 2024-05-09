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Doğal afetler 45 milyar dolar ekonomik kayba yol açtı

Aon'un yayımladığı Küresel Doğal Afetler Raporu'na göre 2024 yılının ilk çeyreğinde meydana gelen önemli afetler nedeniyle toplam ekonomik kayıplar 45 milyar doların üzerine çıkarken küresel sigorta kayıplarının en az 17 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor

GÜNDEM 09.05.2024, 14:14
Doğal afetler 45 milyar dolar ekonomik kayba yol açtı

Aon'un yayımladığı Küresel Doğal Afetler Raporu'na göre 2024 yılının ilk çeyreğinde meydana gelen önemli afetler nedeniyle toplam ekonomik kayıplar 45 milyar doların üzerine çıkarken küresel sigorta kayıplarının en az 17 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.İSTANBUL (İGFA) - Analitik veriler ışığında Risk Sermayesi ve İnsan Sermayesi konularında global deneyimi ve yerel ihtiyaçlara uygun çözümleri ile 120'den fazla ülkede müşterilerine hizmet veren Aon'un hazırladığı 2024 yılı 1. çeyreğine ait Küresel Doğal Afetler Raporu'nun sonuçları yayımlandı.

Doğal afetlerin artan sıklık ve şiddetinin küresel çapta neden olduğu ekonomik kayıpları ortaya koyan rapora göre 2024 yılının ilk çeyreğinde meydana gelen bazı önemli afetler nedeniyle toplam ekonomik kayıplar 45 milyar doların üzerine çıktı. Buna karşın bu rakam 21. yüzyılın ilk çeyrek ortalaması olan 59 milyar dolarlık ve 2023 yılının ilk çeyreğindeki 149 milyar dolarlık kayıplardan daha düşük gerçekleşti.

Yılın ilk çeyreğinde 8'i ABD'de 2'si Güney Amerika'da ve 2'si Asya'da olmak üzere bir milyar doların üzerinde etki yaratan olay sayısı 12 olarak gerçekleşti. İlk çeyreğin en maliyetli doğal afeti, 1 Ocak'ta Japonya'yı vuran ve tahminlerine göre 17 milyar doların üzerinde zarara yol açan Noto Depremi olurken bu depremi mart ayı ortasında ABD'nin bazı bölgelerini etkileyen şiddetli konvektif fırtınalar takip etti.  Şubat ayı başlarında ağırlıklı olarak Çin'i etkileyen şiddetli kış koşulları da en maliyetli doğal afetler arasında yer aldı.

Bölgelere göre bakıldığında ise Asya-Pasifik bölgesi, büyük ölçüde Noto Depreminden de kaynaklanan toplam 20 milyar dolarlık zararla küresel ekonomik kayıpların en büyük bölümünü oluşturdu. Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerin olağanüstü kayıplara yol açtığı bir önceki yılın aksine, EMEA bölgesinde ise 2024 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 2 milyar dolarlık ekonomik kayıp meydana geldi. Amerika kıtasındaki kayıplar da ortalamaya yakın seyretti ve bölgedeki en büyük kayıplar Brezilya'da devam eden kuraklıktan kaynaklandı.

SİGORTA HASARLARINDA BAŞI ŞİDDETLİ FIRTINALARIN NEDEN OLDUĞU OLAYLAR ÇEKTİ

2024'ün ilk çeyreğinde doğal afetlerden kaynaklanan küresel sigorta kayıplarının en az 17 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu rakam 2000 yılından bu yana 16 milyar dolar olan ortalamanın biraz üzerinde. ABD'deki şiddetli konvektif fırtınalar ve kış şartları ilk çeyrekte küresel sigortalı hasarların çoğunu oluşturdu. Japonya'daki Noto Depreminden kaynaklanan toplam kaybın ise henüz başlangıç aşamasında olsa da 1 milyar dolar aşabileceği belirtiliyor.  
EN ÖLÜMCÜL OLAY NOTO DEPREMİ OLDU

Doğal afetler sonucu dünya genelinde 1.500'den fazla kişi hayatını kaybetti. En ölümcül olay 245 kişinin öldüğü Noto Depremi olurken bunu ocak ayında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 240 kişinin ölümüne neden olan seller ve şubat ayında Şili'de 131 kişinin ölümüne neden olan orman yangınları izledi. Ayrıca bu yılın ocak ayının ortalarında, ölümcül kış şartları ve 48 eyaletin çoğunda görülen soğuk hava olayları ABD'de 70'ten fazla kişinin ölümüne neden oldu. Bu da 21. yüzyılda ABD'de yaşanan en ölümcül kış mevsimlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

2024 yılının ilk çeyreğinde en fazla ekonomik kayba neden olan ilk 5 küresel afet şöyle:

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