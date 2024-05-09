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Nilüfer'in fide kampanyasına yoğun ilgi

Nilüfer Belediyesi,  “Fide Bizden Ürün Sizden” kampanyası kapsamında yerel tohumlardan üretilen 300 bini aşkın fideyi, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıyor 3 gün sürecek olan kampanyada dağıtılan domates, biber ve patlıcan fidelerine ilgi büyük

YAŞAM 09.05.2024, 15:14
Nilüfer'in fide kampanyasına yoğun ilgi

Nilüfer Belediyesi,  “Fide Bizden Ürün Sizden” kampanyası kapsamında yerel tohumlardan üretilen 300 bini aşkın fideyi, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıyor. 3 gün sürecek olan kampanyada dağıtılan domates, biber ve patlıcan fidelerine ilgi büyük. BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin, “Fide Bizden Ürün Sizden” sloganıyla düzenlediği fide dağıtım kampanyası 5. yılında da vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde düzenlenen kampanyada,  çeşitli türlerden domates, biber ve patlıcan fideleri vatandaşlara dağıtılıyor.
8-9 ve 10 Mayıs tarihlerini kapsayan kampanyanın ikinci gününde Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de dağıtım ekiplerine katılarak vatandaşlara ücretsiz fide dağıttı.

Kampanyaya gösterilen ilginin umut verici olduğunu ifade eden Başkan Özdemir, hedeflerinin kentte tarım bilincini geliştirip, gençleri ve çocukları tarımla buluşturmak olduğunu belirtti.
Sağlıklı gıdaya erişim ve tarımın önemini adaylık sürecinde hep dile getirdiğini ifade eden Başkan Özdemir, “Toprağına, tohumuna sahip çıkan bir Nilüfer için çalışacağımızı söyledik. İklim değişikliği, tarım ve sağlıklı gıdaya erişim gelecekte çok daha fazla önem kazanacak. Tarım alanlarının talan edilmesi üretimi azaltacak ve erişim krizine yol açacak. Tarımın desteklenmesini ve verimli toprakların tarım amaçlı kullanılmasını istiyoruz. Bu konularda kırsal bölgelerle ortak çalışmalar içerisindeyiz. Üreticinin girdi ve pazarlama sorunu var. Onların örgütlenmesi ve desteklenmesi çok önemli. Doğru üretim, toprak analizi gibi konularda iş birliği yaparak kooperatifimiz aracılığıyla pazarlama desteği sunacağız. Bizim amacımız tarım topraklarının daha aktif hale gelmesidir. Tarım alanlarının korunması için gereken adımları atacağız. Talan edilmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Nilüferli çiftçilerin yerel tohumlardan zirai ilaç kullanmadan yetiştirdiği fideleri ücretsiz dağıttıklarını ifade eden Başkan Özdemir, “3 gün boyunca çeşitli türlerden domates, biber ve patlıcan fidelerinden bu yıl 300 binin üzerinde fideyi dağıtmaya başladık. Dilerim bir çok Nilüferli ürün yetiştirmenin keyfine varır. Bu kampanyada emek veren herkese, özellikle de dağıtımız bu fideleri üreten çiftçilerimize ve çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Diktiğiniz fideler bol ürün versin, bereketli olsun” şeklinde konuştu.

Fide üreten çiftçilere  teşekkür sertifikası veren Başkan Özdemir,  daha sonra da standın başına geçerek vatandaşlara fide dağıttı.

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