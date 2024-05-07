Başkan Er'den yerimde inceleme

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er yol çalışmalarını yerinde inceledi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların konforlu ve güvenli seyahat edebilmeleri adına merkezde ve kırsalda yol açma, onarım, yenileme ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Ulaşım ağlarını rahatlatmak adına devam eden yol onarım, yenileme ve genişletme çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, şehrin ayağa kaldırılması için var gücüyle çalıştıklarını söyledi.

Malatya’nın yol ağını artırmak ve ulaşımda farklı arterlerin oluşturulması için yoğun mesai harcayan Malatya Büyükşehir Belediyesi, Çamurlu Mahallesi’nde TOKİ konutlarına ulaşımı kolaylaştırma noktasında Ebrar Caddesi ile Nursi Caddesi’ndeki yol çalışmalarına hız verdi.

Ebrar Caddesi’nde altyapı ve yol açma işlemleri devam ederken, bir yandan da Çamurlu Mahallesi Nursi Caddesi’nde yol açma çalışmaları sürdürüyor.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yol ekipleriyle çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Vatandaşlarımızın ulaşım ağını rahatlatmak için yollarda oluşan tahribatları onarma, yenileme ve genişletme çalışmalarımız devam ediyor. Her alanda ekiplerimizle beraber şehrimizi ayağa kaldırmak için var gücümüzle gayret ediyoruz. İnşallah hep birlikte başaracağız” dedi.