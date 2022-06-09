AFAD gönüllüsü sporcular Bursa İnegöl'de ağırlanıyro

İçişleri Bakanlığı ile AFAD Başkanlığı ortaklığında hayata geçirilen “AFAD Gönüllüsü Başarılı Sporcularla Afete Hazır Türkiye” projesi kapsamında 3 farklı ilden Bursa’ya gelen sporcular, DOSTUM Tesislerinde İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile bir araya geldi.BURSA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı ile AFAD, “AFAD Gönüllüsü Başarılı Sporcularla Afete Hazır Türkiye” projesini başlatmıştı.

Bu proje kapsamında Van, Malatya ve Sivas illerinden gelen, farklı kulüplerde ve branşlarda şampiyonluklar yaşamış sporcular, Bursa gezisi kapsamında İnegöl Belediyesi’nin daveti üzerine İnegöl’e geldi.

Çoğu milli sporcu olan 18-22 yaş aralığındaki sporcular ile birlikte; Bursa Vali Yardımcısı Halil serdar Cevheroğlu, Bursa AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu, AFAD Spor Kulübü Başkanı Ömer Bozkurt, AFAD Hukuk Müşaviri Gökhan Mert, Bursa AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürü Alparslan Yenitürk ile Eğitim Şube Müdürü Hülya Polat’ın da aralarında bulunduğu konuklar ile Belediye Başkanı Alper Taban, DOSTU tesislerinde bir araya geldi.

Toplam 45 kişinin yer aldığı kafile ile DOSTUM’un doğal güzellikleri arasında sohbet edip projeye ilişkin konuşan Başkan Taban, İnegöl ile ilgili de sporcular bilgiler verdi. İnegöl’ü tanıtan Başkan Taban, AFAD’ın önemine de dikkat çekti.