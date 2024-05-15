Erciyes Üniversitesi ilk 500 üniversite arasında

Saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından birisi olan Times Higher Education (THE) 2024 Genç Üniversiteler Dünya Sıralaması açıklandı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Dünya genelinde 50 yaşından genç olan üniversitelerin değerlendirdiği sıralamada üniversiteler Araştırma Kalitesi (%30), Öğretim (%29,5), Araştırma Çevresi (%29), Uluslararası Görünürlük (%7,5) ve Endüstri (%4) olmak üzere 5 ana başlıkta derecelendirildi.

Geçen yıl Türkiye’den 47 üniversitenin yer aldığı Genç Üniversiteler Dünya Sıralamasına bu yıl ülkemizden 58 üniversite yer aldı. Sıralama sonuçlarına göre Erciyes Üniversitesi (ERÜ) dünya üniversiteleri arasında 401-500 bandında, Türkiye üniversiteleri arasında 13. sırada, devlet üniversiteleri arasında ise 5. sırada yer aldı.