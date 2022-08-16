“Vatandaş İzmit’te değişimden memnun”

BUPAR Araştırma Şirketi Başkanı Erdal Akaltun belediye yönetimleri AK Parti’den CHP’ye geçen İstanbul, Ankara ve İzmit’te yapılan anket çalışmasını Tele 1 kanalında yayınlanan Anında Manşet programında açıkladı. Akaltun 3 şehirde de vatandaşların değişimden memnun olduğunu vurguladıKOCAELİ (İGFA) - BUPAR Araştırma Şirketi Başkanı Erdal Akaltun Tele 1 kanalında yayınlanan Anında Manşet programında toplam 1500 kişiyle yüz yüze anket yöntemiyle İstanbul, Ankara ve İzmit’te yaptıkları anketin sonuçlarını açıkladı. Akaltun konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “İlk sorumuz Belediyenizin AK Parti yönetiminden CHP yönetimine geçmesinden memnun musunuz? Sorusuydu. Vatandaşların yüzde 67’si bu yönetim değişikliğinden memnun olduğunu söylüyor. Aksi kanaatte olan vatandaşların oranı ise yüzde 28.

Anket yapılan bu 3 yerde AK Parti’nin toplam oy oranı yüzde 45,6. CHP’nin ise yüzde 53 oyu. AK Parti’ye oy veren yüzde 45’in yarısı bile yönetim değişikliğinden dolayı memnun olduğunu söylüyor. Bu 3 şehirde görev yapan belediye başkanlarının vatandaşı hayal kırıklığına uğratmadığını söyleyebiliriz.

Bir diğer sorumuz Belediye yönetimi AKP’den CHP’ye geçince hizmetler arttı mı azaldı mı? Yoksa değişen bir şey olmadı mı? Katılımcıların yüzde 68,7’si hizmetler arttı diye görüş bildirdi.”