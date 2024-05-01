Uzunköprü'nün borçları belediye binasına asıldı

Ediz Martin Uzunköprü Belediyesi'nin borçlarını afişle belediye binasına astı.

Erdoğan DEMİR/ KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Uzunköprü Belediyesi'nin borç listesi afiş halinde belediye hizmet binasına asıldı

Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, Uzunköprü Belediyesi'nin mali borç durumunu bu sabah Uzunköprü Belediyesi hizmet binasına astırdı.

Asılan afişe göre;

Piyasa Borçları; 90.719.507.04 TL

(5 Adet) İcra Dosyası ; 33.800.00O0.00 TL

İcra Faiz,Dosya ve Avukatlık Gideri; 6.200.000.00 TL

Krediler; 21.543.457.79 TL

Vergi Borçları; 7.019.155.19 TL

Personel Borçları; 3.543.369.39 TL

Geçici Kabul Noksanlığı; 1.921.686.00 TL

Memur ve İşçi Sendikaları Borçları; 248.501.71 TL

Trakya Kalkınma Ajansı; 630.111.72 TL

Özel İdare Kültür Varlıkları; 333.295.10 TL

DSİ (Atık Su Arıtma ve Kollektör ; 39.596.115.10 TL

İller Bankası ; 29.084.366.17 TL

TREPAŞ; 1.938.959.00 TL

TOPLAM BORÇ: 236.578.524.97 TL

Özellikle son 4 aylık dönemde matbaa ve basım ile temsil ve tanıtma giderlerinin 10 Milyon TL üzerinde olması ise dikkatleri çekti.

Son 4 ayda mal ve hizmet alımının dökümü de şöyle;

Baskı, Cilt, Kırtasiye; 1.179.520.00 TL

Temsil ve tanıtma; 1.882.437.00 TL

Organizasyon Hizmetleri; 2.044.670.00 TL

Tüketim Mal ve Malzeme Alımı; 1.926.700.00 TL

Yiyecek Alımları; 2.465.415.00 TL

Sosyal Yardım; 1.196.570.00 TL

Toplam Borç: 10.695.324.00