Konut fiyatlarında yüzde 52 artış

Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, konut fiyatlarında yıllık artışı martta yüzde 51,99 oldu. Böylelikle konut fiyatları artışı mart ayındaki yıllık enflasyonun 16,5 puan gerisinde kaldı.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası tarafından Mart 2024 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri yayımlandı.

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Mart 2024’te aylık yüzde 1,2 ve yıllık yüzde 52 arttı.

Konut fiyatlarında artış uzun süre sonra ilk kez şubat ayında yıllık enflasyonun gerisine düşerek reel kayba dönerken, bu kaybın Mart ayında daha da derinleştiği görüldü.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,0, 1,0 ve 0,6 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 40,4, 63,9 ve 49,5 oranlarında artış gösterdi.