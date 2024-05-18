Başkan Pekyatırmacı: “Başarılarımız asla tesadüf değil”

U16 Türkiye Şampiyonasında Konya’yı temsil ederek şampiyon olan Selçuklu Belediyespor Kulübü U16 Futbol Takımı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’yı ziyaret ederek kazandıkları kupayı takdim etti. Başkan Pekyatırmacı: “ U16 takımımız Konyamıza, Selçuklumuza büyük bir gurur yaşattı”KONYA (İGFA) - Spora ve sporcuya sağladığı desteklerin meyvelerini alan Selçuklu Belediyesi Konya’ya haklı bir gururu daha yaşattı. U16 Türkiye Şampiyonası’nda mücadele vererek Türkiye şampiyonu olan Selçuklu Belediyespor Kulübü U16 Futbol Takımı Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’yı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Pekyatırmacı, spora sağladıkları desteklerin başarıya dönüşmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Ziyarette Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan da hazır bulundu.

Selçuklu Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen ziyarette Selçuklu Belediyespor Kulübü U16 Takımı şampiyonada kazandıkları kupayı Başkan Pekyatırmacı’ya takdim etti.

Türkiye'nin şampiyonlarıyla birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek sözlerine başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, antrenörler olmak üzere sporcuları ve tüm takımı tebrik etti. U 16 Futbol Takımının büyük bir başarı elde ettiğini söyleyen Başkan Ahmet Pekyatırmacı, “Türkiye şampiyonu oldunuz. Tabii ki hiçbir başarı çaba sarf etmeden, gayret etmeden, çalışmadan elde edilemez. Burada elde edilen başarının, biliyoruz ki çok büyük bir arka planı var, büyük bir emek var, büyük bir çaba, gayret, azim ve hırs var. Bunları çok iyi biliyoruz, takip ediyoruz ve bu elde ettiğiniz başarının çok büyük bir başarı olduğunu da ifade etmek istiyorum. Hepinizi tekrar tebrik ediyorum. Konyamıza, Selçuklumuza büyük bir gurur yaşattınız. Bu gururu ilk defa yaşamıyoruz ama bu gururları defalarca yaşamak bizi tabii ki çok daha fazla mutlu ediyor. Daha önce elde ettiğimiz başarıların tesadüfi bir başarı olmadığını gösteriyor. Bizi geleceğe dair de umutlandırıyor. Çünkü Selçuklu olarak hakikaten spora çok büyük bir değer, önem veriyoruz. Bu verdiğimiz değerin, önemin karşılığını almak, neticelerini görmek bizim için çok önemli. Bazı şeyler yapılabilir, bazı çalışmalar yürütülebilir, faaliyetler yapılabilir, organizasyonlar yapılabilir ama bunların bir neticesi yoksa bunlar sadece bir faaliyet, bir çalışma olarak olduğu yerde kalır. Fakat görüyoruz ki bizim Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü'nde yaptığımız her çalışmanın, faaliyetin mutlaka çok güzel bir neticesi ortaya çıkıyor. Burada herkesin aynı hedefe doğru birlikte hareket edebiliyor olması, aynı azimle hareket edebiliyor olması çok önemli. Başta kulüp başkanımız olmak üzere yönetimdeki tüm arkadaşlarımızı, değerli hocalarımızı, antrenörlerimizi, spor müdürümüzü, spor müdürlüğü çalışanlarımızı hepsini ayrı ayrı

kutluyorum. Buradaki başarının mutlaka ortaya çıkmasında herkesin çok büyük emekleri, çabaları, gayretleri var” dedi.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SPORCU MERKEZİNİ YAPIYORUZ”

Bu başarıların artarak devam edeceğine inandığını belirten Başkan Pekyatırmacı, “Sürekli spora yatırım yapıyoruz. Sürekli ilçemizde sporun gelişmesi için, daha kaliteli, daha nitelikli bir şekilde yapılabilmesi için yatırım yapıyoruz. Şu anda devam eden bir yatırımımız var. Türkiye'nin en büyük sporcu merkezini yapıyoruz. İnşaatımız hızla devam ediyor. İnşallah bu merkezimizi bitirdiğimiz zaman Selçuklu Belediyesi Spor Kulübümüzün başarıları çok daha yukarılara taşınacak. Her branşta, futbolda da, basketbolda da, voleybolda da, bireysel branşlarda da hepsinde inşallah en üst seviyeye bu başarılarımızı çıkartmış olacağız. Hedefimiz Konyamızdan, Selçuklumuzdan hem daha çok gencimizin spor yapmasını temin etmek, hem de bütün branşlarda milli sporcu sayımızı artırmak ve takım sporlarında da mutlaka profesyonel liglerde oynayabilecek, profesyonel liglerde görev alabilecek arkadaşlarımızı buradan kendi içimizde yetiştirebilmek. Aslında en önemli hedeflerden bir tanesi de bu. Arzu ediyorum ki bizim U takımlarımızda oynayan, U takımlarımızda başarı elde eden kardeşlerimiz, sporcularımız buradaki elde ettikleri başarılardan sonra artık daha üst gruplarda mücadele edebilsin. Kendilerini daha üst liglerde gösterebilsinler ve futbol adına hem sporcu olarak, teknik olarak hem de insani ve ahlaki değerlerimizi de ön planda tutarak örnek birer futbolcu, profesyonel sporcu olsunlar, bunu arzu ediyoruz. İnanıyorum ki U takımlarımızda oynayan bütün arkadaşlarımız çok yetenekli. Zaten bunu gösterdiniz. Bu yetenek, kabiliyet olmasa bu neticelerin elde edilmesi mümkün değil. İnşallah bu yeteneklerimizi, kabiliyetlerimizi daha üst gruplarda değerlendirerek inanıyorum ki Konyamıza artık spora, futbolda da çok önemli katkıları sunan bir merkez haline gelecek. Sizler birer örnek olacaksınız. Sizleri örnek alan gençlerimiz bu alanda kendilerine de bir yer olduğunu, bu alanda elde edecekleri başarıların neticesinde mutlaka daha üst gruplara çıkabileceklerini görecekler ve bununla birlikte hem futbola olan ilgi artacak hem de biz daha çok yetenekli, kabiliyetli gencimizi spora ve futbola kazandırmış olacağız. Bununla ilgili inşallah kulübümüzle birlikte bu çalışmaları en iyi şekilde yürüteceğiz ve bu alanda yapacağımız çalışmalarda da biz her zaman yine sizlerle birlikte olacağız. Sizlerin arkasında olacağız. Sizlerin destekçisi olacağız. İnşallah ben buradaki bütün genç arkadaşlarının, genç kardeşlerinin çok daha üstün başarılar elde edeceklerine inanıyorum” şeklinde konuştu.

“ÇOK CİDDİ EMEK, ÇABA VE GAYRET GÖSTERİLEREK KAZANILMIŞ BİR KUPA”

Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan da, kazanılan kupanın belediyeye, takıma ve şehre hayırlı olmasını diledi. Çok uzun ve zahmetli bir süreç sonucunda şampiyon olduklarını ifade eden Mustafa Yavuz Tezcan, “Çok ciddi emek, çok ciddi çaba ve gayret gösterilerek kazanılmış bir kupa. Bu takım sezon öncesinde çok iyi çalıştı. Hocalarımızdan sürekli bilgiler geliyordu. Aslında iyi başlayamadık sezona. 1 mağlubiyet, 1 beraberlikle başladık ama hocalarımız takıma güveniyordu ve güvenleri boşa çıkmadı. Ekstra gayretlerle, çalışmalarla ve daha sonra aramıza dahil

olan arkadaşlarımızla bu neticeyi elde ettik. Burada herkesin emeği çok büyük. Sporcularımıza tekrar teşekkür ediyorum, ayaklarına sağlık hepsinin. Hocalarımızın emeği çok fazla. Onlar, tabiri yerindeyse evlerine gitmeden çalıştı. Çok ciddi gayret gösterdiler. Gerek hazırlık döneminde, gerek maçlar oynanırken ve gerek şampiyona esnasında. Ne zaman soyunma odasına girsek her zaman kağıtlara dökülmüş taktikler orada asılı duruyordu. Sanki Şampiyonlar Ligi maçına çıkar gibiydiler. Bunlar çok önemliydi gerçekten. Maçtan önceki gece 3'e kadar rakip takımın maçlarını izleyip analiz ettiler. Bunlar gerçekten çok büyük gayret gösterilen şeyler. Başta Başantrenörümüz Çağdaş Hoca'ya ve Takım Antrenörümüz Alparslan Hoca olmak üzere bütün hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bunun dışında tabii yönetimdeki arkadaşlarımız da çok ciddi gayret gösterdi. Tabii ki en büyük teşekkür de belediye başkanımıza. Her konuda bize destek verdi, hiçbir konuda bizi yalnız bırakmadı. Onun verdiği bu destek, bu gayret olmasa biz buralara gelemezdik. Ben tekrar kupanın Konyamıza, kulübümüze, belediyemize hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Selçuklu Belediyespor Kulübü U16 Futbol Takımının elde ettiği Türkiye Şampiyonluğu, Konya Amatör Futbol tarihinin ikinci Türkiye Şampiyonluğu oldu. Kulüp ayrıca 2023-2024 sezonunda katıldığı tüm yaş gruplarında Konya Şampiyonu olarak Türkiye Şampiyonasında mücadele etme hakkı kazandı.