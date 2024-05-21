Açıkta satılan çaylar büyük bir risk içeriyor

BİTKİDEN, Uluslararası Çay Günü kapsamında dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çekti.

İSTANBUL (İGFA) - 21 Mayıs Uluslararası Çay Günü vesilesiyle çay tüketimine ilişkin açıklamalarda bulunan BİTKİDEN Yönetim Kurulu Başkanı, Gıda Mühendisi Ebru Akdağ, dikkat edilmesi gereken noktaları aktardı.

“GÜVENİLİR VE AMBALAJLI ÜRÜNLER TERCİH EDİLMELİ”

Çay tüketimindeki en önemli noktanın ambalajlama ve hijyen olduğunu vurgulayan BİTKİDEN Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akdağ, “Tüm dünyada çok sevilerek tüketilen siyah çay ve bitki çaylarındaki en önemli nokta; hijyenik olması. Bu noktada, hammadde temininden hijyenik üretim süreci ve tüketiciye satılmasına kadar tüm aşamalarda çayın güvenli ve halk sağlığını riske atmayacak şekilde olması büyük bir önem taşıyor. Özellikle kaliteli hammadde temini, tüm gıdalarda olduğu gibi burada da kilit rol oynuyor. Türk Gıda Kodeksi’ne göre çaylar, dökme olarak satılamıyor. Üstelik açıkta satılan her üründe olduğu gibi çayda da ürünün içine farklı maddeler karıştırılması mümkün. Ne kadar süredir, nasıl ve hangi koşullarda saklandığına dair de bilgimiz olmuyor. Dolayısıyla bu tür ürünleri tüketmek sağlık açısından önemli riskler taşıyor. O nedenle her üründe olduğu gibi çok yoğun olarak tükettiğimiz çay konusunda da güvenilir ve ambalajlı ürünler tercih edilmeli” diye konuştu.

“ÇAY KEYFİNİZ KABUSA DÖNÜŞMESİN”

Sıklıkla ve keyifle tükettiğimiz çay gıda güvenliği riski taşıyorsa sağlımızı riske atabileceğine dikkat çeken Akdağ şunları söyledi: “Maalesef ülkemizde açıkta, kontrolsüz ortamlarda satılan çay ve bitki karışımlarını tüketmek gibi riskli bir alışkanlık var. Açıkta satılan çaylar, hijyenik olmayan koşullarda işlenmiş ve depolanmış olabilir. Depolama alanında haşereler, fareler dolaşabilir. Bu çaylar, mantar, bakteri ve küf gibi mikroorganizmalarla kontamine olabilir ve gıda kaynaklı hastalıklara sebebiyet verebilir. Bu çaylarda pestisit kalıntıları ve ağır metaller gibi zararlı kimyasallar bulunabilir.

İşte bu nedenlerle ambalajlı ve güvenilir markaların çaylarının tercih edilmesi çok önemli. Bilinen markaların ambalajlı çayları, sıkı kalite kontrol süreçlerinden geçer ve hijyenik koşullarda işlenir. Ambalajların üzerinde tüketicilerin ürüne ilişkin ihtiyaç duyduğu bilgiler yer alır.”