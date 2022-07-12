Flaş HaberTanju Özcan için disiplin süreci başlayacak
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Tanju Özcan için disiplin süreci başlayacak
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından 13 Haziran'da kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan önce yazılı, sonra sözlü savunma verecek.
SİYASET 12.07.2022, 12:42 12.07.2022, 12:44
Tanju Özcan, parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle 13 Haziran günü MYK kararıyla ve kesin ihraç talebiyle oy birliği ile YDK'ye sevk edildi.
Tedbirli olarak YDK'ye sevk edilmesi nedeniyle Özcan'ın CHP adına iş ve işlemde bulunması engellenirken, dosyasının disiplin kuruluna gelmesinin ardından ihraç süreci de başladı.
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