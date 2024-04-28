Türk Sağlık-Sen: Vergi dilimi haksızlığına son verilmeli!

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) görev yapan Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarınıziyaret etti. Çeker,Ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, ASM görev yapan Aile Hekimleri, Aile Sağlığı Çalışanlarına yaptığı ziyaret sonrası yaptığı açıklamada “Aile Hekimlerinin ve Aile Sağlığı Çalışanlarının kronikleşmiş, sorunlarının çözümlenmesi gerektiğini söyledi.

Enflasyon oranı kadar zamma yani sıfır zamma mahkûm edilen kamu çalışanlarının maaşlarını eriten bir diğer sorunda vergi dilimindeki adaletsizlik olduğuna dikkati çeken Çeker, "Kamu çalışanları yüzde 27’e varan gelir vergisi kesintileri ile açıkça mağdur edilmekte, ücretleri yok edilmektedir. Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) görev yapan aile hekimlerimiz ve aile sağlığı çalışanlarımız Mart ayında vergi dilimine girmiştir. ASM’de görev yapan Aile Hekimlerinde mart ayında yaklaşık 4 ile 5 Bin TL. Aile Sağlığı Çalışanlarından ise yaklaşık 1500 ile 2000 TL. Vergi kesilmek suretiyle ücretlerinde azalma olmuştur.Vergiyi herkes ödemeli ama kamu çalışanlarına yapılan bu vergi zulmüne de bir son verilmelidir. Vergisini düzenli ödeyen kamu çalışanlarının cezalandırılmasından vazgeçilmelidir. Vergi affı, vergi düzenlemesi, vergi muafiyeti gibi durumlar bazı meslekler ve işler için yapılırken kamu çalışanlarının gelir vergisi ile ilgili taleplerine de kulak verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Genel Başkan Önder Kahveci’nin ifade ettiği gibi kamu çalışanlarının gelir vergisinin yüzde 15’e sabitlenmesini istediklerinin de altını çizen Başkan Çeker, "Adaletin ve hakkaniyetin tecelli etmesi bakımından kamu çalışanlarının gelir vergisi tarifesinde de bir düzenleme yapılması elzemdir.Gelir vergisi tahsilatlarının büyük çoğunluğu çalışanlardan yapılmaktadır. Gelirin adil dağılımı ve vergi yükünün hafifletilmesi için memurlar adına bir düzenleme mutlaka yasalaşmalıdır. 2023 Ağustos ayında imzalanan 2024 ve 2025 yılı Kamu çalışanlarına yapılacak maaş zammı ve sosyal haklarının belirlendiği toplu sözleşmeyi kabul etmeme nedenlerimizden biriside vergi dilimi konusundaki talebimize kayıtsız kalınması, vergi diliminden kaynaklı zararların telafi edilmesi konularının kabul görmemesidir. Vergi dilimi meselesi kamu çalışanlarının çözüm bekleyen temel konularından biridir. Bu konuda adım atılmasını gereğinin yapılmasını istiyoruz. Çalışanın emeği ve alın terinin vergi dilimde heba olmaması, makul bir vergilendirme sistemine geçilmesi için tüm platformlarda bu meseleyi gündeme getirmeye ve çözüm için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Çeker, yazılı açıklamasında,"Çağrımız ekonomik açıdan çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmaların yapılmasınadır. Ek zam ve enflasyon farkının aylık ödenmesinin yanı sıra vergi diliminin sabitlenmesi, ASM’de görev yapan Aile Hekimleri, Aile Sağlığı Çalışanları yıllık İzne çıktıklarında veya hastalandıklarında yerlerine bakacak birini bulmadıkları takdirde maaşlarından kesintilerin sonlandırılması için yasal düzenlerin yapılmasını ASM çalışanları adına isteğimizdir.” dedi.