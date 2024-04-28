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Bursa Teknik Üniversitesi'ne yeni bölümler açılıyor

“Yapay zekâ” alanında pek çok projeye imza atan Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), bu tecrübesini yeni açacağı bölümlerle taçlandırmaya hazırlanıyor BTÜ’deaçılacak “Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi”, “Veri Bilimi ve Analitiği” lisans bölümleri, bu yıl aday öğrenciler tarafından tercih edilebilecek

EĞİTİM 28.04.2024, 11:45
Bursa Teknik Üniversitesi'ne yeni bölümler açılıyor

“Yapay zekâ” alanında pek çok projeye imza atan Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), bu tecrübesini yeni açacağı bölümlerle taçlandırmaya hazırlanıyor. BTÜ’deaçılacak “Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi”, “Veri Bilimi ve Analitiği” lisans bölümleri, bu yıl aday öğrenciler tarafından tercih edilebilecek.BURSA (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Teknik Üniversitesinde yaptığı toplantıyla, aralarında Bursa Teknik Üniversitesinin de bulunduğu 20 üniversiteye yeni açılacak bölümleri duyurdu.

Bu kapsamda BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde; Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi, Veri Bilimi ve Analitiği lisans programları açılacak.

Yeni 2 bölüm, bu yıl ÖSYM kılavuzuna dâhil edilecek. Türkiye açısından son derece stratejik olan bu alanların dersleri, BTÜ bünyesindeki uzman akademisyenler tarafından okutulacak. Dersler teorik ve uygulamalı olarak aktarılacak. İşletmede Mesleki Eğitim Programına da dahil olacak bölüm öğrencileri, mezun olmadan iş deneyimi edinecek. Böylelikle BTÜ bu alanlarda yetişmiş, nitelikli insan kaynağı kazandırılmasını sağlayacak. BTÜ’nün yapay zekâ denilince akla ilk gelen üniversitelerden biri olduğunu vurgulayan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Yapay zekâ alanında pek çok çalışmada imzamız bulunurken, bu alanlardaki başarımızın en somut örneği; TÜBİTAK Yapay Zekâ Ekosistem” çağrısında 2 yıl üst üste proje desteği alan sayılı üniversitelerden biri olma başarısını göstermemiz oldu. Bu çağrıda desteklenen toplam 27 projenin 2’sini Bursamıza kazandırdık. Yine veri bilimi ve analitiği konusunda uzman kadromuzla öncü üniversitelerden biriyiz. Bu tecrübemizi şimdi ise yeni açılacak bölümlerle beraber öğrencilerimize aktaracak olmanın heyecanı içerisindeyiz” dedi.

YAPAY ZEKÂ VE VERİ ANALİTİĞİ ALANLARINA YETİŞMİŞ GENÇLER…

Yeni programlar sayesinde, öğrencilerin çağın ihtiyaçlarına karşılık verebilecek bir şekilde yetiştirileceğine vurgu yapan Rektör Çağlar, “Günümüz dünyasında, büyük bir hızla değişim yaşanıyor. Üniversiteler olarak, müfredatımızda da bu değişimlere uygun dönüşümünü sağlamalıyız. Bu anlayışla Üniversitemizde açacağımız; Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi, Veri Bilimi ve Analitiği lisans bölümleri ile iş dünyasının bizden beklediği yetkinlikte mezunlar vereceğiz” diye konuştu. Rektör Naci Çağlar, “Çalışmalarımızı takdir edip, her zaman yanımızda olan YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a, bu ayrıcalıklı bölümleri üniversitemize kazandırdığı için şükranlarımı sunuyorum.Yeni programlarımızın üniversitemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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