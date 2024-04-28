Doğa otellerine talep arttı!

Doğa otellerine talep son bir ayda bir önceki aya göre yüzde 116 artış gösterirken en çok rezervasyon yapılan bungalov otellerin olduğu ilk 5 destinasyon Sapanca, Rize, Ağva, Olimpos ve Fethiye oldu.İSTANBUL (İGFA) - Havaların ısınmasıyla birlikte tatil planları hızlanırken bungalov ve doğa otellerine talebin arttığı görülüyor. Türkiye’nin lider seyahat platformu Enuygun.com’un verilerine göre doğa otellerine talep son bir ayda bir önceki aya göre yüzde 116 artış gösterdi.

Söz konusu artışı değerlendiren ENUYGUN Otel İş Geliştirme Müdürü Ferhat Uyanık, ‘Günümüzde şehir hayatına kısa bir mola vermek isteyen seyahat severler doğada vakit geçirmek için doğa otellerine yöneliyor. Yani bu konseptteki oteller hafta sonu ve resmi tatiller için akla gelen ilk seçeneklerden biri oluyor. Bu durum da konseptin her geçen gün popülerleşmesini sağlıyor.’ dedi.

’Doğa otellerinin daha uzun yıllar popülerliğini sürdüreceğini düşünüyorum" diyen Ferhat Uyanık, " Çünkü artık çok farklı segmentte doğa oteli seçeneği var. Konforlu ve keyifli bir tatil yapmak isteyenler bir glamping tesisini tercih ederek hem doğa içinde vakit geçirebiliyor hem de konfordan ödün vermiyor. Ya da bulundukları şehirden çok uzaklaşmadan kısa bir tatil yapmak isteyen seyahat severler günümüzde şehirlerine yakın bir konumda otellere ulaşabiliyor. Bu da bizlere doğa otellerinin popülerliğinin kısa süreli bir yükselişten ziyade kalıcı bir tercih olacağını gösteriyor" diye konuştu.