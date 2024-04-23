Türkiye 23 Nisan'ı coşkuyla kutluyor

Dünya genelinde çocuklara armağan edilen tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurt genelinde bugün gerçekleştirilen törenlerle kutlanıyor.ANKARA (İGFA) - Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye ve Türk cumhuriyetlerinde büyük bir heyecean ve coşkuyla kutlanıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104'üncü yıldönümünde Türkiye'nin dört bir yanında renkli görüntüler yaşanacak, çocuklar ellerinde bayraklarla bu anlamlı günü kutluyor.

MECLİS ÖZEL GÜNDEMLE TOPLANDI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen TBMM çocuk özel oturumunu, 6. sınıf öğrencisi Aysima Arslan yönetti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, konuyla ilgili sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bugün çok özel üyelerin katılımıyla toplandı. TBMM 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu'nu, 6. sınıf öğrencisi Aysima Arslan'ın başkanlığında gerçekleştirdik. Sevgili çocuklarımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Genel Kurul Salonu’nda ağırlamak bizler için de çok büyük bir onur, çok büyük bir neşe. Çocuklarımıza olan güvenimiz, bağladığımız ümitlerimiz, 23 Nisan törenlerinde bir kere daha tecelli ediyor. İnanıyorum ki millî hedefimiz olan Türkiye Yüzyılı yolculuğumuzda, yarınlarımızın teminatı olan siz sevgili çocuklarımız en büyük gücümüzsünüz. Cumhuriyetin üçüncü asrına, sizden sonraki nesillere çok daha güçlü bir Türkiye'yi devretmenizi temenni ediyorum.”

23 NİSAN'A ÖZEL KISA FİLM

Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında “23 Nisan Özel Kısa Filmi” hazırlandı.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TRT platolarında ve TBMM’de çekilen film, kurtuluş mücadelesinin yaşandığı dönemde çocukların inanç ve azmini anlatarak başlıyor.