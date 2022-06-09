Gol kralı Tanju Çolak ticarete atıldı

Sahalarda "Kral" lakabıyla anılan Gol Kralı Tanju Çolak, isminin sessiz harflerinden oluşan yatırımcı Mukaddes Gültekin ile birlikte kurduu şirketle ticaret hayatında atıldı.İSTANBUL (İGFA) - Yıllardır futbol sahalarında "Kral" lakabıyla anılan ve Merkezi İsviçre'de bulunan Dünya İstatistik Kurumu tarafından 48 efsane futbolcu arasında ilan edilen resmi maçlarda 5 kez Gol Kralı olup tam 241 kez fileleri havalandıran ayrıca Türkiye ve dünyada hem altın, hem gümüş hem de bronz ayakkabıya sahip olan tek futbol gururumuz olan Tanju Çolak şimdi de o meşhur çalımlarını ticaret hayatında atmaya hazırlanıyor.

Tanju adının sessiz harflerinden oluşan ve 'TNJ Cosmetics' adıyla iş insanı-yatırımcı Mukaddes Gültekin ile birlikte bir şirket kuran Tanju Çolak, firmasının ilk ürünü olan TNJ Kollejen'i düzenlenen lansman ile basına ve dostlarına tanıttı.

Ürünü hakkında bilgi veren Tanju Çolak, TNJ Kollejen geniş olacak olan ürün yelpazemizin ilk ürünü olduğunu belirterek, "TNJ Kollejen yüzde e100 Saf hidrolize Tip1 ve Tip3 kollejen içermekte olup hammaddesi İspanya'dan gelmektedir. Bizim lollejenimizin içinde hiçbir katkı maddesi olmadığından tek bir ölçek kullanıldığında 10 bin mg saf kollajen içilmiş olacak.TNJ kollejeni denediklerinde farkımızı görecekler" dedi.

Çolak, konuşmasında yol haritalarında daha birçok ürünü barındırdıklarını ifade etti.

Şenol İpek'in sunduğu lansmanda göze çarpan isimler spor dünyasından Mete Kalkavan, Pascal Nouma, Abdullah Avcı, Metin Tekin ve Tugay Kerimoğlu olurken Nil Burak, Selami Şahin, Latif Doğan gibi isimler de Çolak'ı yalnız bırakmadı.