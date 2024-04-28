Son Dakika

Turkuaz mayo Frank Van Der Broek'de kaldı

59 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 125 4 kilometrelik İzmir (Çeşme)-İzmir etabını DSM Firmenich takımından Tobias Andresen 2 saat 50 dakika 57 saniye ile kazanarak üçüncü etap zaferini elde etti Turkuaz Mayo ise Frank Van Der Broek’de kalmaya devam etti

SPOR 28.04.2024, 09:47
Turkuaz mayo Frank Van Der Broek'de kaldı

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 125.4 kilometrelik İzmir (Çeşme)-İzmir etabını DSM Firmenich takımından Tobias Andresen 2 saat 50 dakika 57 saniye ile kazanarak üçüncü etap zaferini elde etti. Turkuaz Mayo ise Frank Van Der Broek’de kalmaya devam etti.İZMİR (İGFA) - Tırmanış etabında birinci gelen sporcu ile genel ferdi klasmanda Turkuaz mayoyu kazanma adına mücadele eden sporcuların zaman farklarının birbirine çok yakın olması, yarınki istanbul - İstanbul etabının geçmiş yılların aksine belirleyici olması bekleniyor.

7. ETAP SONUNDA MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

Genel klasman liderine verilen Spor Toto sponsorluğundaki Turkuaz Mayo’yu DSM-firmenich takımından Frank van den Broek elde etti. Belçikalı sporcuya mayosunu Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz giydirdi.

Puan klasmanı liderine verilen Mosso sponsorluğundaki Yeşil Mayo'yu DSM-firmenich takımından Tobias Andresen elde etti. Sporcuya mayosunu Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali giydirdi.

Dağların Kralı klasmanı liderine verilen Turkish Airlines Kırmızı Mayo’yu Bike Aid takımından Vinzent Dorn kazandı. Sporcuya mayosunu İzmir İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici takdim etti.

Türkiye Güzellikleri klasmanı liderine verilen goturkiye.com sponsorluğundaki Beyaz Mayoyu Bike Aid takımından Vinzent Dorn kazandı. Sporcuya mayosunu Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir giydirdi.

TUR BUGÜN SONA ERİYOR

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bugün (28 Nisan Pazar) koşulacak 105.4 kilometrelik İstanbul - İstanbul etabı ile sona erecek ve 2024'ün şampiyonu belirlenecek.

Etabın startı saat 11.00'de Çırağan Sarayı önünden verilecek. Finişinde tahmini 13.30 sularında Sultanahmet Meydanı'nda (At Meydanı) yapılması bekleniyor.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 93
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 33 55
4. Başakşehir 34 52
5. Beşiktaş 34 51
6. Kasımpasa 34 49
7. Sivasspor 34 48
8. Rizespor 33 48
9. Antalyaspor 33 45
10. Alanyaspor 33 45
11. A.Demirspor 34 41
12. Samsunspor 34 39
13. Ankaragücü 33 37
14. Kayserispor 33 37
15. Konyaspor 34 36
16. Gaziantep FK 33 34
17. Hatayspor 34 33
18. Karagümrük 33 33
19. Pendikspor 33 30
20. İstanbulspor 33 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 31 69
2. Göztepe 31 63
3. Ahlatçı Çorum FK 31 55
4. Sakaryaspor 31 54
5. Bodrumspor 31 52
6. Kocaelispor 31 52
7. Bandırmaspor 31 47
8. Boluspor 31 47
9. Gençlerbirliği 31 47
10. Erzurumspor 31 42
11. Ümraniye 31 37
12. Manisa FK 31 36
13. Keçiörengücü 31 36
14. Şanlıurfaspor 31 34
15. Tuzlaspor 31 33
16. Adanaspor 31 32
17. Altay 31 15
18. Giresunspor 31 7
Takımlar O P
1. Arsenal 34 77
2. M.City 33 76
3. Liverpool 35 75
4. Aston Villa 35 67
5. Tottenham 32 60
6. M. United 34 54
7. Newcastle 34 53
8. West Ham United 35 49
9. Chelsea 33 48
10. Wolves 35 46
11. Bournemouth 34 45
12. Brighton 33 44
13. Fulham 35 43
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 35 36
16. Brentford 35 35
17. Nottingham Forest 34 26
18. Luton Town 35 25
19. Burnley 35 24
20. Sheffield United 35 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 84
2. Girona 33 71
3. Barcelona 32 70
4. Atletico Madrid 33 64
5. Athletic Bilbao 33 58
6. Real Sociedad 33 51
7. Real Betis 32 48
8. Valencia 32 47
9. Getafe 33 43
10. Villarreal 32 42
11. Osasuna 32 39
12. Deportivo Alaves 33 38
13. Sevilla 32 37
14. Las Palmas 33 37
15. Rayo Vallecano 32 34
16. Mallorca 32 31
17. Celta Vigo 33 31
18. Cadiz 32 25
19. Granada 32 18
20. Almeria 33 14