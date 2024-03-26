Şehzadeler'in Cumhur İttifakına desteği tam

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniköy, Karaağaçlı, Yeşilköy, Hacıhaliller, Hamzabeyli ve Aşağıçobanisa Mahallelerine ziyarette bulundu. Seçim otobüsü ve kalabalık araç konvoyu ile vatandaşları selamlayan Başkan Ergün'e vatandaşlardan tam destek geldi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, haftanın ilk gününde Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniköy, Karaağaçlı, Yeşilköy, Hacıhaliller, Hamzabeyli ve Aşağıçobanisa Mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Başkan Ergün'e, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, Manisa eski Milletvekili Mustafa Enöz, AK Parti ve MHP ilçe teşkilatları eşlik etti. Yeniköy, Karaağaçlı, Yeşilköy, Hacıhaliller, Hamzabeyli ve Aşağıçobanisa Mahallelerini seçim otobüsü ve kalabalık araç konvoyu ile ziyaret eden Başkan Ergün'e, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sık sık Başkan Ergün'ün önünü keserek, büyük ilgi gösteren vatandaşlar, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için de tam destek verdiler. Vatandaşlarla tek tek ilgilenen, onlarla sohbet eden Başkan Ergün de, yeni dönemde hayata geçirilecek projeler hakkında bilgiler verdi.