İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar kapalı!

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun İstanbul ayağı için trafiğe kapanacak yollar ve saat aralıkları belli oldu.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun ilk etabı olan Antalya – Antalya etabı 13 ülkeden, 25 takım ve 175 bisikletçinin katılımı ile 21 Nisan'da başlamıştı.

Bugün (28 Nisan Pazar) İstanbul Beşiktaş Meydanı’ndan saat 11.00’de start alacak İstanbul-İstanbul parkuru, Sultanahmet Meydanı’nda sona erecek.

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun son etabı olan İstanbul-İstanbul etabı kapsamında trafiğe kapanacak yollar ve saat aralıkları şöyle açıklandı:

KAPATILACAK YOLLAR

Fatih (Saat 02:00 İtibariyle)

➢ Çatladıkapı Işıklardan Sultanahmet Meydan Arası ; ➢ Üçler Sokak Ve Buna Bağlanan Cadde Ve Sokaklar ➢ Tavukhane Sokak ➢ Nakilbent Sokak Ve Buna Bağlanan Cadde Ve Sokaklar ➢ Aksakal Caddesi Ve Buna Bağlanan Cadde Ve Sokaklar ➢ Ragıpgümüşpala Caddesi ➢ Galata Köprüsü ➢ Reşadiye Caddesi ➢ Ankara Caddesi(Hamidiye Caddesi Kavşağı İle Reşadiye Caddesi Kavşağı Arası) ➢ Ankara Caddesi Ebu Suud Caddesi Kavşaktan Sirkeci İstikameti ➢ Sahil Kenndy Caddesi Güney Yanyol Aksaray Ayrımları ➢ Sahil Kenndy Caddesi Güney Yol Kumkapı Ayrımları ➢ Sahil Kenndy Caddesi Kuzey Güney Yol Sirkeci Kumkapı Arası

(Saat 10:00 İtibariyle)

Üsküdar

➢ Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D-100 Karayolu Güney Yola Katılım, ➢ Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş Önünden D-100 Karayolu Güney Katılım, ➢ Mahir İz Caddesi Altunizade Köprü Üzeri D-100 Karayolu Güney Yola Katılım ➢ Tophanelioğlu Caddesi D-100 Karayolu Güney Yola Katılım Kapalı Olacaktır.

Kadıköy

➢ Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi İle Uzunçayır Köprülü Kavşağı Kadıköy İstikameti,

(Saat 07:00 İtibariyle)

➢ Taşköprü Caddesi ➢ Fener Kalamış Caddesi ➢ Ahmet Mithat Efendi Caddesi ➢ Operatör Cemil Topuzlu Caddesi ➢ Çetin Emeç Bulvarı ➢ Bağdat Caddesi Trafiğe Kapalı Olacaktır.

ALTERNATİF GÜZARGAHLAR

➢ Üsküdar İstikametini Kullanacak Sürücüler Nuhkuyusu Caddesini Kullanabilir.

➢ D-100 Karayolu Üzerinden Kadıköy İstikametini Kullanacak Sürücüler Göztepe Köprüsünü Kullanabilir.

➢ Taşköprü Caddesi, Ahmet Mithat Efendi Caddesi, Ahmet Mithat Efendi Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Bağdat Caddesi Ve Turgut Özal Bulvarını Kullanacak Sürücüler Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ve D-100 Karayolunu Kullanabileceklerdir.

➢ Büyükyalı Caddesinden Gelen Akım Turgut Özal Bulvarı İstikametine Yönlendirilecektir

Beyoğlu (Saat: 11:00 İtibariyle)

➢ Tersane Caddesi, Karaköy Meydan Kemeraltı Cadde Kesişimi İle Refik Saydam Caddesi Arası İki Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.

Beşiktaş-Sarıyer(Saat: 07:00 İtibariyle)

➢ Dolmabahçe Caddesi, Dolmabahçe Gazhane Caddesi Kesişimi İle Süleyman Seba Cadde Arası Beşiktaş İstikameti Tek Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır. ➢ Beşiktaş Caddesi, Süleyman Seba Caddesi Kesişimi İle Çırağan Cadde Arası Ortaköy İstikameti Tek Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır. ➢ Çırağan Caddesi, Beşiktaş Caddesi Kesişimi İle 07-032 Nolu Palangalar Işıklar Arası İki Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır. ➢ Muallim Naci Caddesi, 07-032 Nolu Palangalar Işıklar Kesişimi İle 07-036 Nolu Kuruçeşme Işıklar Arası İki Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır. ➢ Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi, 07-036 Nolu Kuruçeşme Işıklar Kesişimi İle 07-037 Nolu Arnavutköy Korkmaz Yiğit Işıklar Arası İki Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır. ➢ Bebek Arnavutköy Caddesi, 07-037 Nolu Arnavutköy Korkmaz Yiğit Işıklar Kesişimi İle Vezir Köşkü Sokak Arası Bebek İstikameti Tek Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır. ➢ Cevdet Paşa Caddesi, Vezir Köşkü Sokak Kesişimi İle Aşiyan Yolu Sokak Arası İki Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır. ➢ Yahya Kemal Caddesi, Aşiyan Yolu Sokak Kesişimi İle Arpacı Çeşmesi Sokak Arası İki Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır. ➢ Baltalimanı Hisar Caddesi, Arpacı Çeşmesi Sokak Kesişimi İle Baltalimanı Çayır Cadde Arası İki Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır. ➢ Sakıp Sabancı Caddesi, Baltalimanı Çayır Caddesi Kesişimi İle Hekim Tahsin Sokak Arası İki Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır. ➢ Katar Caddesi, Hekim Tahsin Sokak Kesişimi İle Büyükdere Cadde Arası Büyükdere Cadde İstikametine Tek Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır. ➢ Büyükdere Cadddesi, Eski Büyükdere Cadde Kesişimi Aytekin Kotil Varyant Altı Kesişimi İle Zincirlikuyu Balmumcu Alt Geçidi Kavşak Arası Beşiktaş İstikameti Tek Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır. ➢ D-100 Güney Sait Çiftçi Bağlantı Yolu Barbaros Bulvarı Kesişimi İtibari İle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş İstikameti Tek Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.

ALTERNATİF YOLLAR

Meclisi Mebusan Caddesi Kadırgalar Caddesi Dolmabahçe Bomonti Tüneli Bayıldım Caddesi Barbaros Bulvarı Sarıyer İstikameti Dereboyu Caddesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi Portakal Yokuşu Caddesi Dulkadiroğulları Sokak Arnavutköy Dere Sokak İnşirah Caddesi Küçük Bebek Caddesi Baltalimanı Çayır Caddesi İstinye Caddesi Sarıyer Caddesi Balaban Dere Caddesi Poligon Caddesi Tuncay Artun Caddesi Trafo Sokak Sanayi Caddesi Eski Büyükdere Caddesi Maslak Ayazağa Caddesi Ecza Sokak Talatpaşa Caddesi

(Saat 10:00 İtibariyle)

➢ D-100 Karayolu Güney Yol Balmumcu Ayrımları (Akım Büyükdere Caddesi Sarıyer İstikameti Ve Barbaros Bulvarı Beşiktaş İstikametine Yönlendirelecektir)

➢ D-100 Karayolu Kuzey Yol Altunizade Ümraniye Ayrımları (D-100 Kuzey Yoldan Gelerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Yönüne Gitmek İsteyen Araçlar Altunizade Ümraniye Ayrımlarından Kısıklı Caddesine Yönlendirilecektir

➢ 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Güney Yönü Saat 10:00 İtibari İle Trafiğe Kapatılacağından Merobüs Seferlerinin Saat 10:00 İtibari İle Kuzey Yönde Durdurulacaktır

➢ 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzey Yönü Saat 12:00 İtibari İle Trafiğe Kapatılacağından Merobüs Seferlerinin Saat 12:00 İtibari İle Kuzey Yönde Durdurulacaktır.

ULAŞIM ARAÇLARI İÇİN ;

➢ Sirkeci Arabalı Vapur Seferleri 10.30-Program Sonuna Kadar Durdurulacaktır. ➢ Tramvay Seferleri Beyazıt Ve Kabataş Tramvay Seferlerinin Geliş-Gidiş Olarak 10.30- Program Sonuna Kadar Seferlerin Durdurulması ➢ Parkur Üzerinde Bulunan Otobüs Durakları İçin İett Genel Müdürlüğünün Saat 10.30 İtibari İle Sefer Düzenlememesi

ALTERNATİF GÜZARGAHLAR

➢ Vatan Caddesi ➢ Millet Caddesi ➢ Onuncu Yıl Bulvarı ➢ Fevzipaşa Caddesi ➢ Horhor Caddesi ➢ Atatürk Bulvarı

DÖNÜŞ GÜZERGAHI KAPANACAK YOLLAR (SAAT 11:00 İTİBARİYLE)

ÜSKÜDAR

➢ D-100 Uzunçayır Köprü - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstikameti Kapatılacak ➢ Tem Bağlantı Yolu Ünalan Ayrımlarından D-100 Kuzey İstikametine Kapatılacak. ➢ Altunizade Köprüden 15 Temmuz Şehitler Köprü İstikametine Akım Verilmeyecek.

BEŞİKTAŞ

➢ D-100 Kuzey Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi Katılım İle Galata Köprüsü Arası ➢ Barbaros Bulvarı, Balmumcu Kavşağı Kesişimi İle Beşiktaş Meydan Arası Beşiktaş İstikameti Tek Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır. ➢ Beşiktaş Caddesi, Beşiktaş Meydan Kesişimi İle Süleyman Seba Cadde Arası İki Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır. ➢ Dolmabahçe Caddesi, Süleyman Seba Cadde Kesişimi İle Dolmabahçe Gazhane Caddesi Arası İki Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır. ➢ Bedri Karafakihoğlu Caddesi, Asker Ocağı Cadde Kesişimi İle Dolmabahçe Gazhane Caddesi Arası Araç Trafiğine Kapatılacaktır. ➢ Gümüşsuyu İnönü Caddesi, Mke Önü Kesişimi İle Dolmabahçe Gazhane Caddesi Arası Dolmabahçe Gazhane Cadde İstikametine Tek Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır. ➢ Dolmabahçe Gazhane Caddesi, 07-011 Nolu Şehitler Tepesi Işıklar Kesişimi İle Dolmabahçe Caddesi Arası Araç Trafiğine Kapatılacaktır. ➢ Dolmabahçe Tünel Çıkışı, İstaç Arkası Dönüş Kesişimi İle Dolamabahçe Caddesi Arası Araç Trafiğine Kapatılacaktır. ➢ Meclisi Mebusan Caddesi, Dolmabahçe Cadde Kesişimi İle Boğazkesen Cadde Arası Karaköy İstikametine Tek Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır. ➢ Kemeraltı Caddesi, Boğazkesen Caddesi Kesişimi İle Karaköy Meydan Arası Karaköy İstikametine Tek Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.

DÖNÜŞ GÜZERGAHI ALTERNATİF YOLLAR

Yıldız Posta Caddesi Şakir Kesebir Sokak Palangalar Caddesi Cedidiye Sokak Çırağan Caddesi Barbaros Bulvarı Sarıyer İstikameti Süleyman Seba Caddesi Kadırgalar Caddesi Bayıldım Caddesi Askerocağı Caddesi Gümüşsuyu İnönü Caddesi Akyol Caddesi Bol Ahenk Sokak Defterdar Yokuşu Caddesi Tarlabaşı Bulvarı